Χρηματιστήριο: Μακριά από το υψηλό ημέρας – Η Coca Cola «έσβησε» τα κέρδη της Metlen

Οριακά ανοδικά ξεκίνησε στη νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές ναι μεν να κρατούν το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά να βλέπουν τα τελικά κέρδη να απέχουν παρασάγγας από το υψηλό ημέρας.

Κάπως έτσι, η αίσθηση της επιφυλακτικότητας και της διστακτικότητας παρέμεινε διάχυτη στην ελληνική αγορά, δίνοντας συνέχεια στη νευρικότητα του Σεπτεμβρίου, την ίδια στιγμή η προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, των οποίων η προθεσμία δημοσίευσης ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα, στην προ-τελευταία συνεδρίαση του μήνα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ανεπαίσθητη αύξηση κατά +0,13% και διαμορφώθηκε στις 2.034,46 μονάδες, κερδίζοντας λιγότερο από τρεις μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.031,81 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 20 μονάδες (από 2.032,60 έως 2.052,56 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 165,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά τις απώλειες των τελευταίων ημερών, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στα 48 ευρώ. Νέο ιστορικό υψηλό πέτυχε η Τρ. Κύπρου, η οποία είχε ως συμπαραστάτη την Εθνική. Από την άλλη πλευρά, η δεικτοβαρής Coca Cola HBC προσγειώθηκε απότομα στα 40 ευρώ με κάμψη της τάξης του -3%.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συσσώρευσε δυνάμεις λίγο κάτω των υψηλών 10ετίας (1.351 μονάδες), καθώς τερμάτισε στο +0,62% και τις 2.274 μονάδες.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διευρύνθηκε στο +1,91% και τα 12,30 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 3,56 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο -0,15% και τα 3,275 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώθηκε στο -0,85% και τα 7,218 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου σημείωσε σημαντική άνοδο στο +2,76% και τα 8,18 ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, με τη μετοχή της Optima να σκαρφαλώνει στο +3,41% και τα 8,49 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό). Στο +3,16% και το 1,63 ευρώ βρέθηκε η μετοχή της Credia Bank, η οποία για το α’ εξάμηνο εμφάνισε επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη 38,9 εκατ. ευρώ (+124%). Βέβαια, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων περιορίστηκαν κατά -3,9% και ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,13% και 5.134 μονάδες), η μετοχή της Metlen κατάφερε να σηκώσει… κεφάλι, καθώς ενισχύθηκε στο +1,99% και τα 48,06 ευρώ, βάζοντας «φρένο» στις πρόσφατες ρευστοποιήσεις (διψήφια διόρθωση από τα ρεκόρ των 56,4 ευρώ). Νέα άνοδο στο +1,19% και τα 2,97 ευρώ παρουσίασε η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία ετοιμάζεται να διασπάσει τα 3 ευρώ για πρώτη φορά από το 2008. Επιπλέον, η τιμή της Viohalco έκλεισε στο ρεκόρ των 7,55 ευρώ, κερδίζοντας περίπου +1,5%, ενώ ο τίτλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αυξήθηκε στο +1,33% και τα 22,82 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca – Cola HBC βούλιαξε στο -3% και τα 40,26 ευρώ, ανοίγοντας στο -15% τη διόρθωση από τα ρεκόρ του Μαΐου (47,9 ευρώ). Αντίστοιχη κάμψη επήλθε στη μετοχή της Cenergy, η οποία αναδίπλωσε στο -2,9% και τα 12 ευρώ, με τη μετοχή της ΔΕΗ να χάνει -1,2% και να πέφτει κάτω των 14 ευρώ. Νέα κάμψη εμφάνισε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία συνεχίζει να πληρώνει το μάρμαρο για το ζημιογόνο α’ εξάμηνο.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,54% και 2.883 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχώρισε θετικά στο +3,4% και τα 6,65 ευρώ, βάζοντας «φρένο» στο επταήμερο πτωτικό σερί. Η εισηγμένη τελεί εν αναμονή του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια πρόταση της Euronext, η οποία έχει υποβάλλει πρόταση εξαγοράς με σχέση ανταλλαγής 1 προς 20. Ράλι στο +4% και τα 17,8 ευρώ «έτρεξε» ο τίτλος της Κρι Κρι, ο οποίος έλαβε ώθηση από μεγάλο πακέτο που πέρασε στα 17,7 ευρώ/μετοχή με premium 3,5% (αφορούσε το 0,2% του μετοχικού κεφαλαίου). Autohellas, ΟΛΠ, Trade Estates και Intracom ακολούθησαν στο +1%. Αντίθετα, οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Alumil συνέχισαν την οπισθοχώρηση, χάνοντας από -1,6% και -1,3%, αντίστοιχα.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη μετοχή της Interlife, η οποία ενισχύθηκε στο +1,98% και τα 5,14 ευρώ, προσεγγίζοντας το υψηλό έτους του Μαρτίου, χάρη στα ικανοποιητικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, τα οποία έδωσαν καθαρά κέρδη 10,8 ευρώ (από 1,7 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 60 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 42 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 27 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 136,8 δισ. ευρώ.

Ανοιχτό το πρόσημο του Σεπτεμβρίου

Μόλις μία συνεδρίαση απομένει για την ολοκλήρωση του Σεπτεμβρίου και το πρόσημο του μήνα παραμένει «ανοιχτό», επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προβλέψεις των αναλυτών ότι η έναρξη του φθινοπώρου δεν θα ήταν το ίδιο ανέφελη και ηλιόλουστη με το πρώτο 8μηνο του 2025.

Ο Γενικός Δείκτης εδώ κι αρκετές εβδομάδες «παίζει» σ’ ένα στενό εύρος διακυμάνσεων μεταξύ των 1.995 και των 2.071 μονάδων (σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο), μην καταφέρνοντας να ξεφύγει από τους κινητούς μέσους όρους των τελευταίων 30 και 50 ημερών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία επίδοση του βασικού δείκτη να βρίσκεται μόλις στο +0,6%, σε μια άτυπη συντήρηση δυνάμεων εκ μέρους των επενδυτών.

Κάπως έτσι, ναι μεν έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα για την ελληνική αγορά, δηλαδή μια απότομη και βίαιη διόρθωση από τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες), αλλά την ίδια στιγμή η «κόπωση» είναι κάτι παραπάνω από πρόδηλη, αναγκάζοντας τους traders να μείνουν… μακριά από την ανάληψη επιπλέον ρίσκου, η οποία θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στην αναρρίχηση του Γενικού Δείκτη προς το επόμενο ορόσημο των 2.200 μονάδων.

Η νέα εβδομάδα, η οποία ξεκίνησε σήμερα, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει μια φυσική συνέχεια των όσων έχουμε παρατηρήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, η επικείμενη έλευση του Οκτωβρίου δεν φέρνει κάτι… καινούριο για τους επενδυτές, δεδομένου ότι τα ιστορικά στοιχεία μαρτυρούν ότι το πρώτο δίμηνο του φθινοπώρου είναι κατά παράδοση το πλέον δύσκολο και επίφοβο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αυτή η εντύπωση έρχεται να εδραιωθεί περαιτέρω αφενός από την ανάγκη των επενδυτών να «κλειδώσουν» τα μεγάλη κέρδη του 2025 (η απόδοση του Γ.Δ. ανέρχεται στο +38%), αφετέρου από τις «φουσκωμένες» κεφαλαιακές απαιτήσεις των εισηγμένων, οι οποίες μπορούν να στερήσουν πολύτιμα πολεμοφόδια από το πεδίο των «μαχών».

Τελική ευθεία για τα εταιρικά μεγέθη

Αύριο, στο μεταξύ, ολοκληρώνεται η προθεσμία δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο του 2025. Μέχρι στιγμής, οικονομικά μεγέθη έχουν ανακοινώσει συνολικά 73 εισηγμένες της Κύριας Αγοράς, οι οποίες εμφανίζουν αθροιστικά καθαρά κέρδη 5,419 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα χρηματικό ποσό, το οποίο κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο του 2024 (5,438 δισ. ευρώ), κάτι το οποίο διατηρεί τις ελπίδες για μια επανάληψη των περσινών ρεκόρ (11,5 δισ. ευρώ στο σύνολο του 12μήνου).

Βέβαια, μια προσεκτικότερη ανάλυση στα πεπραγμένα των εταιρειών μαρτυρά την ύπαρξη δύο διαφορετικών… ταχυτήτων, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχει η ανθεκτική κερδοφορία των τραπεζών κι αρκετών ακόμη blue chips, από την άλλη πλευρά υπάρχει η κάμψη στις εταιρείες διύλισης αλλά και σε αρκετούς «παίχτες» της μικρής και μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίοι βλέπουν την τελική γραμμή να μην ακολουθεί τα γενικά αυξημένα νούμερα σε επίπεδου τζίρου (+4,7% στο σύνολο των 73 εισηγμένων).

Η παραπάνω εικόνα δύσκολα αναμένεται να αλλάξει από τις εναπομείνασες δημοσιεύσεις της σημερινής και της αυριανής ημέρας, δεδομένου ότι οι εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική αξία του Χρηματιστηρίου, έχουν ήδη δώσει «γραμμή» για τις επιδόσεις του εξαμήνου.

Σε κάθε περίπτωση, ας έχουμε υπόψη ότι σήμερα αναμένονται τα στοιχεία των ΟΛΠ, Intracom Holdings, Orilina, Πλαστικά Κρήτης, Δομική Κρήτης, Medicon, EIS, Qualco, Δάιος, ΕΛΙΝΟΙΛ, Μαθιός Πυρίμαχα, InterTech, CNL Capital, ΕΛΑΣΤΡΟΝ, Mevaco, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, Ακρίτας, Centric κ.α., ενώ την Τρίτη ακολουθούν οι Ελλάκτωρ, Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, ΛΑΜΨΑ, Trastor, ΙΛΥΔΑ, AVE, Προοδευτική, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος, Yalco, Τζιρακιάν Unibios, Κλ/για Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Λεβεντέρης, ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, Παΐρης, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Μουζάκης, Space Hellas κ.α.

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, παράλληλα, επίκειται να ξεκινήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 400 εκατ. ευρώ, στην Intralot, η οποία αποτελεί ένα από τα τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση του mega deal με τη Bally’s του Σου Κιμ.

Αύριο, τέλος, θα κάνει πρεμιέρα στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. το νέο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του οποίου η κατασκευαστική εταιρεία άντλησε το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες επιστρέφουν στο «πράσινο», αν και το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο ενδεχόμενο ενός δημοσιονομικού «λουκέτου» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο τίθενται και τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 είναι αμετάβλητος στις 554 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί οριακά στο -0,13% και τις 23.707 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones είναι σταθερός στην περιοχή των 46.200 μονάδες, ενώ o S&P 500 συνεχίζει ανοδικά κατά +0,46%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχή