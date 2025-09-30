Logo Image

Χρηματιστήριο: Ξεκινά τις αγορές ιδίων μετοχών η Πειραιώς

25+100 εκατ. ευρώ το «πακέτο»

Στην έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, ύψους 25 + 100 εκατ. ευρώ, προχωρά η Τρ. Πειραιώς. Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε δύο μέρη.

Το πρώτο αφορά 25 εκατ. ευρώ με τις αγορές να ξεκινούν άμεσα μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα επιπλέον ποσό 100 εκατ. ευρώ, το οποίο σχετίζεται με την πρόωρη διανομή από την κερδοφορία της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Μάλιστα, όσες μετοχές αποκτηθούν στο πλαίσιο του πρόσθετου σκέλους, στη συνέχεια θα ακυρωθούν προς όφελος των μετόχων.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

