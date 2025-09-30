Logo Image

Χρηματιστήριο: Η… μεγάλη διόρθωση για την Coca Cola HBC

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Η… μεγάλη διόρθωση για την Coca Cola HBC

REUTERS/Benoit Tessier

Στην περιοχή των 40 ευρώ η τιμή της μετοχής

Σε τουλάχιστον -15% ανέρχεται πλέον η διόρθωση της μετοχής της Coca Cola HBC από τα ιστορικά υψηλά του Μαΐου (47,9 ευρώ).

Χθες, η εισηγμένη δέχθηκε έντονες πιέσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη διολίσθηση στην περιοχή των 40 ευρώ, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο.

Ας σημειωθεί ότι αντίστοιχες απώλειες κατέγραψε και ο τίτλος στο Λονδίνο, ο οποίος έπεσε κατά περισσότερο από -3%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Ναυτεμπορική TV: Από σήμερα στην τηλεόρασή σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube