Χρηματιστήριο: Η… μεγάλη διόρθωση για την Coca Cola HBC

Σε τουλάχιστον -15% ανέρχεται πλέον η διόρθωση της μετοχής της Coca Cola HBC από τα ιστορικά υψηλά του Μαΐου (47,9 ευρώ).

Χθες, η εισηγμένη δέχθηκε έντονες πιέσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη διολίσθηση στην περιοχή των 40 ευρώ, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο.

Ας σημειωθεί ότι αντίστοιχες απώλειες κατέγραψε και ο τίτλος στο Λονδίνο, ο οποίος έπεσε κατά περισσότερο από -3%.

