Αγορές: Το ράλι των 15 τρισ. δολαρίων και η «Οκτωβριο-φοβία»

Μπορεί τα «καμπανάκια» για τις μετοχές της Wall Street να έχουν επανειλημμένως χτυπήσει τους τελευταίους πέντε μήνες, αλλά αυτό δεν φαίνεται να πτοεί τους αδηφάγους αγοραστές, οι οποίοι έχουν οδηγήσει τους αμερικανικούς δείκτες σ’ ένα από τα καλύτερα ράλι από τη δεκαετία του ’50.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο S&P 500 κερδίζει περισσότερο από +33,3% σε σχέση με τον Απρίλιο, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε μια πρόσθετη αξία της τάξης των 15 τρισ. δολαρίων. Εξίσου ευοίωνα είναι τα πράγματα τόσο για τον τεχνολογικό Nasdaq 100, όσο και για τον βιομηχανικό Dow Jones, οι οποίοι κερδίζουν +43,3% και +22,8%, αντίστοιχα, μέσα στο τελευταίο πεντάμηνο, «χτυπώντας» αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι παραπάνω εντυπωσιακές επιδόσεις εδράζονται σε μεγάλο βαθμό στην απόφαση της Federal Reserve να πατήσει το κουμπί για την έναρξη του κύκλου χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, προχωρώντας πριν μερικές ημέρες σε μια πρώτη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Μάλιστα, οι ειδικοί δεν αποκλείουν και νέες περικοπές στους εναπομείναντες μήνες έως το τέλος του 2025, κάτι το οποίο η αγορά δείχνει να έχει ήδη προεξοφλήσει.

Στάση για τον Οκτώβριο;

Όμως, όπως είθισται να συμβαίνει στις χρηματιστηριακές αγορές, οι επενδυτές αγοράζουν στη φήμη και πουλούν στο γεγονός («buy the rumour, sell the news»). Κάπως έτσι, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια επιπεδοποίηση της καμπύλης των αμερικανικών μετοχών, οι οποίες ναι μεν συνεχίζουν να «παίζουν» κοντά στα ιστορικά ρεκόρ, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύονται να κινηθούν με αποφασιστικό τρόπο προς υψηλότερα επίπεδα.

Σ’ αυτό συμβάλλει και η παραδοσιακή αδυναμία της Wall Street κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο οποίος θεωρείται ο πλέον ευμετάβλητος του 12μήνου, καθώς ο δείκτης VIX είναι αυξημένος κατά +33% σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων 11 μηνών του έτους (στοιχεία Bloomberg για την περίοδο 1945 – 2024). Μην ξεχνάμε, επίσης, ότι η μέση επίδοση του S&P 500 για τον μήνα Οκτώβριο διαμορφώνεται στο -0,6%.

Τα αμφίρροπα μακροοικονομικά στοιχεία, οι «τσιμπημένες» αποτιμήσεις των εισηγμένων, οι γεωπολιτικές ανησυχίες, η εμπορική σύγκρουση της Ουάσιγκτον με αρκετούς παραδοσιακούς εταίρους κι αισίως η επαναφορά του κινδύνου για ένα «λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της υπέρβασης του ορίου χρέους, έρχονται να συμπληρώσουν μια εικόνα πολλαπλών ερωτηματικών για τους επενδυτές.

«Δεν θα ήταν έκπληξη να δούμε τις μετοχές να οπισθοχωρούν και τη μεταβλητότητα να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου» σχολιάζει στο Bloomberg η RaeAnn Mitrione, επενδυτικός εταίρος της Calln Family Office. «Είναι απίθανο η ανοδική κίνηση των μετοχών να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και το δ’ τρίμηνο» σπεύδει να προσθέσει.

Οι πιθανότητες για year-end-rally

Βέβαια, τα παραπάνω δεν αναιρούν τις πιθανότητες να δούμε στο τελευταίο δίμηνο του έτους (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) ένα year-and-rally.

Ρόλο – κλειδί αποτελούν αφενός τα εταιρικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, με την JP Morgan να ανοίγει την αυλαία στις 14 Οκτωβρίου, αφετέρου η επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve στις 29 Οκτωβρίου, όπου υπάρχουν προσδοκίες για ακόμη μία μείωση των αμερικανικών επιτοκίων.

Μόνο τυχαία δεν είναι η εκτίμηση του Ed Yardeni της ομώνυμης επενδυτικής εταιρείας, ότι ο S&P 500 θα βρίσκεται στο τέλος του 2025 στις 6.800 μονάδες, δηλαδή περίπου +150 μονάδες σε σχέση με σήμερα.

Εξίσου αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις του Jeffrey Hirsch, αναλυτή της Almanac, ο οποίος μιλώντας στο CNBC θεωρεί ότι η κλασική «Οκτωβριο-φοβία» δεν θα επηρεάσει την αγορά, παρά το γεγονός ότι τα ρεκόρ του Σεπτεμβρίου ιστορικά ακολουθούνται από μια αδύναμη επίδοση τον Οκτώβριο». «Είναι αρκετά δύσκολο να αρνηθείς το bullish momentum της Wall Street» επισημαίνει χαρακτηριστικά.