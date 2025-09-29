Ο φόβος του shutdown εκτοξεύει τις τιμές του χρυσού στα 3.800 δολάρια

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά το πρωί της Δευτέρας καθώς ο κίνδυνος του shutdown στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση των ΗΠΑ, επιτείνει τις ανησυχίες των αγορών αποδυναμώνοντας το δολάριο.

Ο χρυσός καταγράφει εκρηκτική άνοδο φέτος (45%), η οποία τροφοδοτείται από τις ευρύτερες ανησυχίες για τα επίπεδα του δημόσιου χρέους και του πληθωρισμού σε διάφορες οικονομίες, αλλά και από ερωτήματα γύρω από το μέλλον του δολαρίου ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Σύμφωνα με αναλυτές, βασικός μοχλός της εκρηκτικής ανόδου είναι δυτικοί επενδυτές που τοποθετούνται μαζικά σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) με κάλυψη χρυσού.

Όπως σημειώνει η Deutsche Bank, η έντονη ανάκαμψη της ζήτησης για ETFs σημαίνει ότι πλέον υπάρχουν δύο ισχυρές πλευρές αγοραστών: οι κεντρικές τράπεζες και οι επενδυτές μέσω ETFs.

Οι εισροές σε ETFs με κάλυψη χρυσού είναι θετικές για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, με τα συνολικά αποθέματα να πλησιάζουν τα ιστορικά υψηλά της πανδημίας.

Στους 100 τόνους τα αποθέματα

Μόνο για τον Σεπτέμβριο τα αποθέματα αγγίζουν τους 100 τόνους, αυξανόμενα με τον ταχύτερο ρυθμό από τον περασμένο Απρίλιο.

Η πιθανότητα αμερικανικού shutdown ενισχύει περαιτέρω την τιμή του χρυσού, καθώς θεωρείται αντιστάθμισμα στον κίνδυνο του δολαρίου και στη γενικότερη αβεβαιότητα του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με βουλευτές τη Δευτέρα για να αρθεί το αδιέξοδο. Η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης λήγει την Τρίτη αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν αυξήσει φέτος τα αποθέματά τους σε χρυσό, καθώς θεωρείται ασφαλές αντίβαρο στο δολάριο. Παράλληλα, τα hedge funds διατηρούν ρεκόρ τοποθετήσεων 73 δισ. δολαρίων