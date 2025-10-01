Χρηματιστήριο: Οι μετοχές που συνέχισαν με το… πόδι στο γκάζι τον Σεπτέμβριο

Μπορεί το πρόσημο του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τον Σεπτέμβριο να έκλεισε σε οριακά θετικό έδαφος, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως σε μια 13άδα εισηγμένων, η οποία επέλεξε να αντισταθεί στη νευρικότητα και στο profit taking των τελευταίων εβδομάδων.

Πρόκειται για μετοχές της Υψηλής και της Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες όχι μόνο δεν υπέκυψαν στις ρευστοποιήσεις, αλλά λειτούργησαν ως αντίβαρο στην πτώση, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο αγοραστών – πωλητών στο 30ήμερο να διαμορφωθεί στο οριακά θετικό +0,6%.

«Πρωταγωνιστικός» είναι ο ρόλος των μετοχών του Ομίλου Στασινόπουλου, οι οποίες κατέγραψαν σημαντικά κέρδη μέσα στον πρώτο μήνα του φθινοπώρου. Είναι ενδεικτικό ότι η «μαμά» Viohalco σκαρφάλωσε κατά +15,8%, αναρριχόμενη στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών (7,5 ευρώ).

Παρομοίως ο τίτλος της Cenergy ενισχύθηκε κατά +10,2%, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 12 ευρώ, ενώ η τιμή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ διευρύνθηκε κατά +9,1%, φλερτάροντας με το όριο των 3 ευρώ (υψηλό 17 ετών).

Φυσικά, στους «νικητές» του Σεπτεμβρίου συγκαταλέγονται και οι τράπεζες, με τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς να ξεχωρίζει στο +9,2% και να επιστρέφει κοντά στις «κορυφές» της τελευταίας 4ετίας (7,3 ευρώ). Η Optima Bank ακολούθησε στο +8,7%, έχοντας κινηθεί στα αχαρτογράφητα εδάφη των 8,4 ευρώ, ενώ η Εurobank είδε τη μεταβολή του μήνα να φθάνει στο +4,3%.

Όσον αφορά την Alpha Bank, η τιμή στο ταμπλό κατέγραψε άνοδο κατά +5,1%, με τη μετοχή της Τρ. Κύπρου να εκτοξεύεται στο +6,2% και να «πιάνει» το ιστορικό ρεκόρ των 8,1 ευρώ. Λίγο πιο πίσω έμεινε η Εθνική Τράπεζα, η οποία είχε απόδοση +3,9% στο 30ήμερο.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Aktor Group, παρά το discount στο πρόσφατο placement για το 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου, συνέχισε με το πόδι στο γκάζι, ολοκληρώνοντας τον μήνα με αύξηση +8,3%, κάτι που έχει οδηγήσει την τιμή στα υψηλά 18ετίας των 8,4 ευρώ.

Οι μετοχές των Lamda Development και ΟΠΑΠ ξεχώρισαν στο +5,2% και στο +4%, αντίστοιχα, ενώ ειδική αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στον τίτλο της Intralot, ο οποίος «πέταξε» κατά +5,6% μέσα στον Σεπτέμβριο, με τους επενδυτές να περιμένουν τη μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να «τρέξει» εντός των επόμενων ημερών.

Οι μεταβολές των εισηγμένων στον Σεπτέμβριο

• Viohalco +15,8%

• Cenergy +10,2%

• Πειραιώς +9,2%

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ +9,1%

• Optima +8,7%

• Aktor +8,3%

• Κύπρου +6,2%

• Intralot +5,6%

• Lamda +5,2%

• Alpha +5,1%

• Eurobank +4,3%

• ΟΠΑΠ +4,0%

• Εθνική +3,9%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)