Euronext: Στο παρά 5΄ για την επίσημη πρόταση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή του ενημερωτικού δελτίου της δημόσιας πρότασης του Euronext προς την ΕΧΑΕ για την απόκτηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Οι πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι, μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα κατατεθεί το ενημερωτικό δελτίο, καθώς στόχος της διοίκησης του Euronext είναι η δημόσια πρόταση να ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο.

Eν τω μεταξύ, αναβρασμός επικρατεί στον χρηματιστηριακό κλάδο, καθώς οι ΑΧΕΠΕΥ προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, προκειμένου να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές και προμήθειες για τους πελάτες τους, αφού οι ΑΧΕ θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες της ευρωπαϊκής χρηματιστηριακής πλατφόρμας.

Οι τελευταίες πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν κεφάλαια τουλάχιστον 40.000 με 50.000 ευρώ κατά μέσο όρο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών σε μία μέση χρηματιστηριακή εταιρεία, ενώ διπλάσια θα είναι τα ποσά για τις μεσαίες και μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρείες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΜΕΧΑ, Σπύρο Κυρίτση, «αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η έρευνα που πραγματοποίησε ο ΣΜΕΧΑ, για να διαπιστώσει το κόστος που θα πρέπει να επωμιστούν τα μέλη του Χρηματιστηρίου στην επόμενη μέρα της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου από το Euronext». O κ. Κυρίτσης δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι τα μέλη του ΣΜΕΧΑ θα είναι σε θέση να προσφέρουν κορυφαίες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες στους πελάτες τους μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Αθανάσιος Βλαχόπουλος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Merrit Χρηματιστηριακής, υποστηρίζει ότι «η ελληνική αγορά αλλάζει πίστα πλέον και σε ό,τι αφορά τους Έλληνες επενδυτές, ακόμα κι αυτούς που ασχολούνται σήμερα με τα cryptos ή με τις συλλογικές επενδύσεις, θα συνειδητοποιήσουν ότι η ενοποίηση των αγορών, στην οποία εσχάτως πρωτοστατεί και εντάσσεται το Χ.Α., μέσω της ΕΧΑΕ, αποκτούν μία ευρεία γκάμα εισηγμένων. Και όχι μόνο, θα διαπιστώσουν ότι η μετακίνηση των κεφαλαίων και η αύξηση των εισροών από τα ξένα funds θα απογειώσουν -χωρίς υπερβολή- την αξία των εισηγμένων». Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ο κ. Βλαχόπουλος, «δεν θα περάσει απαρατήρητο ότι στο Χρηματιστήριο Αθηνών γίνονται κοσμογονικές αλλαγές, με αποτέλεσμα την αύξηση των κωδικών. Οι ελληνικές εισηγμένες στο Χ.Α., ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σήμερα στις 142, θα αποκτήσουν αναγνωρισιμότητα και θα δουν αύξηση στις αποτιμήσεις τους, ευθέως συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες εταιρείες στην Ευρώπη».

Αυτή τη χρονική στιγμή, στην αγορά των επενδυτών το δίλημμα είναι να περιμένουν έως το τέλος του έτους να πάρουν ένα «ακριβό» χαρτί στα χέρια τους ή να το πουλήσουν τώρα έστω και με μικρό discount, λαμβάνοντας μετρητά, καθώς κανείς δεν ξέρει τι θα επικρατεί στις αγορές, δύο και τρεις μήνες αργότερα; Πιο τυχεροί αυτοί που έχουν πιο χαμηλό κόστος κτήσης και έχουν την πολυτέλεια του χρόνου να σκεφτούν πώς θα κινηθούν.

Προς ένα success story διαρκείας

Η απόφαση του Euronext, να θέσει ως μίνιμουμ ποσοστό αποδοχής το 67%, ενώ και με 33% θα μπορούσε να έχει τον έλεγχο, δείχνει ότι δεν θέλει να αφήσει «λεφτά στο τραπέζι» και επιθυμεί να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, καθώς πιστεύει στις προοπτικές του ελληνικού Χρηματιστηρίου. Αν στο τέλος της διαδικασίας η Euronext αποκτήσει τουλάχιστον το 90% του μετοχικού κεφαλαίου, θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, θα απαιτήσει να της μεταβιβαστούν και οι υπόλοιπες μετοχές και θα ζητήσει τη διαγραφή της μετοχής από το Χ.Α. Αλλιώς, αν αποκτήσει πάνω από το 67% και λιγότερο από το 90%, οι μετοχές της ΕΧΑΕ θα διακινούνται κανονικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο της πρότασης, το Εuronext δύναται να αποκτήσει μετοχές της ΕΧΑΕ, είτε μέσω του Χρηματιστηρίου είτε εξωχρηματιστηριακά.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το Euronext εκτιμά ότι έχουμε μπροστά μας ένα success story διαρκείας για το Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα αφήσει ευχαριστημένους τους πάντες. Από την κυβέρνηση μέχρι τους θεσμικούς επενδυτές, από τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο μέχρι τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τους συντηρητικούς ιδιώτες επενδυτές μέχρι τους κερδοσκόπους.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι το τίμημα των 6,90 ευρώ που προσφέρει η Euronext για κάθε μετοχή της ΕΧΑΕ είναι χαμηλό και ότι η «δίκαιη» τιμή για την εξαγορά θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 7,50 ευρώ. Ωστόσο, η ενδεχόμενη αύξηση στο προσφερόμενο τίμημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που θα τηρήσουν οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της ΕΧΑΕ, που είναι θεσμικοί από το εσωτερικό και το εξωτερικό, όπως η Capital Group, η Vanguard Group, η Janus Henderson και οι ελληνικές τράπεζες, μέσω των θυγατρικών τους.