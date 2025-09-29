Οι αγορές εταιρικού χρέους «τρέχουν» – Αλλά όλοι φοβούνται το φρένο

Η αμερικανική αγορά εταιρικού χρέους ζει ημέρες έντονης ευφορίας. Επενδυτές, από συνταξιούχους έως γιγαντιαία συνταξιοδοτικά ταμεία, αγοράζουν ομόλογα με ρυθμό-ρεκόρ, ακόμη και αν οι αποδόσεις που λαμβάνουν είναι οι χαμηλότερες των τελευταίων δεκαετιών.

Το φαινόμενο έχει αρχίσει να ανησυχεί αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων που βλέπουν «τιμολόγηση τελειότητας» και κίνδυνο για απότομη διόρθωση, όπως εξηγεί σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.

Τριγμοί στον κλάδο

Οι αιφνίδιες πτωχεύσεις δύο εταιρειών του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας – ενός subprime δανειστή (Tricolor Holdings) και ενός προμηθευτή ανταλλακτικών (First Brands Group) – προκάλεσαν αλυσιδωτές συζητήσεις στις αγορές ομολόγων.

Αν και οι περιπτώσεις αυτές έχουν ιδιαιτερότητες, ήρθαν να προστεθούν σε ένα περιβάλλον όπου οι χρεοκοπίες και τα προβλήματα σε «ιδιωτική πίστη» (private credit) πολλαπλασιάζονται.

Τα spreads σε ιστορικά χαμηλά

Το ανησυχητικό για τους επενδυτές είναι τα περιθώρια (spreads) που βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Στα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας η διαφορά από τα κρατικά αμερικανικά ομόλογα είναι μόλις 0,74 ποσοστιαίες μονάδες – χαμηλότερη από το 1998.

Στα «σκουπίδια» (junk bonds), το spread διαμορφώνεται στις 2,75 μονάδες, πολύ κοντά στα χαμηλά του 2007, λίγο πριν την παγκόσμια κρίση.

Η «πίεση από όλες τις πλευρές»

Αναλυτές της Barclays παρομοίασαν τη σημερινή κατάσταση με τη διάσημη σκηνή του Star Wars, όπου οι τοίχοι ενός σκουπιδότοπου κλείνουν γύρω από τον Χαν Σόλο και την Πριγκίπισσα Λέια. «Υπάρχει πολύ χρήμα που πρέπει να τοποθετηθεί», εξηγεί ο Νταν Μιντ της Bank of America, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να «κλειδώσουν» αποδόσεις, φοβούμενοι περαιτέρω μείωση επιτοκίων από τη Fed.

Η μεγαλύτερη ανησυχία ωστόσο εντοπίζεται στο private credit, το οποίο έχει εκτιναχθεί κοντά στα 2 τρισ. δολάρια μέσα σε μια δεκαετία. Πολλές μικρότερες εταιρείες που δανείστηκαν με υψηλά επιτόκια αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τόκους και καταφεύγουν σε «payment-in-kind» (PIK), δηλαδή εξόφληση με ομόλογα αντί για μετρητά. Ταυτόχρονα, το ποσοστό αθέτησης δανείων (default) στην ιδιωτική πίστη ξεπέρασε το 9% φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με στοιχεία της Fitch.

Η προειδοποίηση των ειδικών

«Τα χειρότερα δάνεια γίνονται στις καλύτερες εποχές», σημειώνει ο Χάουαρντ Μαρξ, συνιδρυτής της Oaktree Capital, που ειδικεύεται στις πιστώσεις. Ο ίδιος προειδοποιεί πως η συνταγή των υψηλών τιμών και της χαμηλής ποιότητας είναι διαχρονικά εκρηκτική.

Το μέλλον της αγοράς θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας. Εάν ο πληθωρισμός αποκλιμακωθεί και η αγορά εργασίας αντέξει, η Fed θα έχει χώρο να μειώσει τα επιτόκια και να στηρίξει τους δανειολήπτες. Αν όμως η οικονομία «κολλήσει», η φούσκα στο εταιρικό χρέος μπορεί να σκάσει με οδυνηρό τρόπο.