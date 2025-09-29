Χρηματιστήριο: Επιφυλακτικά ανοδικά, χωρίς να λάμπει – «Ανάσες» για Metlen, ΕΧΑΕ

Από θετικό έδαφος ξεκινά στη νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να έχουν μικρό προβάδισμα έναντι των πωλητών, λαμβάνοντας ώθηση κι από το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα και η διστακτικότητα παραμένουν διάχυτες, ενόσω η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, των οποίων η προθεσμία δημοσίευσης ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα, στην προ-τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει μικρή αύξηση κατά +0,56% και διαμορφώνεται στις 2.043,23 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 11,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (2.031,81 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε εννέα μονάδες (από 2.034,42 έως 2.043,27 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Metlen προσπαθεί να βγάλει αντίδραση μετά τις απώλειες των τελευταίων ημερών, με αποτέλεσμα να ενισχύεται άνω του +2%. Άνοδο πέριξ του +1,5% εμφανίζει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ η Intracom Holding φλερτάρει με το όριο των 3,6 ευρώ.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συσσωρεύει δυνάμεις λίγο κάτω των υψηλών 10ετίας (1.351 μονάδες), καθώς σήμερα κινείται στο +0,47% και τις 2.271 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank διευρύνεται στο +1,37% και τα 3,325 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,46% και τα 12,125 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,17% και τα 3,568 ευρώ, ενώ η μετοχή της Τρ. Πειραιώς μειώνεται ελαφρώς στο -0,08% και τα 7,274 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου σημειώνει άνοδο στο +0,75% και τα 8,02 ευρώ, ισοφαρίζοντας τα πρόσφατα ρεκόρ, με τη μετοχή της Optima να έπεται στο +0,49% και τα 8,25 ευρώ. Στο +2,53% και το 1,62 ευρώ «παίζει» η μετοχή της Credia Bank, η οποία για το α’ εξάμηνο εμφάνισε επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη 38,9 εκατ. ευρώ (+124%). Βέβαια, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά -3,9% και ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,33% και 5.145 μονάδες), η μετοχή της Metlen προσπαθεί να σηκώσει… κεφάλι, καθώς ενισχύεται δυναμικά στο +2,2% και τα 48,1 ευρώ, βάζοντας «φρένο» στις πρόσφατες ρευστοποιήσεις. Νέα άνοδο στο +1,3% και τα 2,975 ευρώ παρουσιάζει η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Οι τίτλοι των ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Titan Cement και Coca Cola HBC αυξάνονται πέριξ του +0,5%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Cenergy διορθώνει από τα πρόσφατα ρεκόρ, υποχωρώντας στο -1,4% και τα 12,2 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,68% και 4.970 μονάδες), η μετοχή της Intracom Holdings ξεχωρίζει θετικά στο +3,1% και τα 3,64 ευρώ, πλησιάζοντας τις πρόσφατες «κορυφές» των 3,7 ευρώ. Profile, AVAX, Κρι Κρι, Noval και ΟΛΠ ακολουθούν με τουλάχιστον +1%, ενώ ράλι ανάκαμψης εμφανίζει η μετοχή της ΕΧΑΕ, η οποία αντιδρά στο +3,2% και τα 6,64 ευρώ, εν αναμονή των εξελίξεων με τη Euronext. Αντίθετα, οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Alumil οπισθοχωρούν πέριξ του -1%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 48 μετοχές κινούνται ανοδικά, 31 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 23 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 137,3 δισ. ευρώ.

Ανοιχτό το πρόσημο του Σεπτεμβρίου

Μόλις δύο συνεδριάσεις απομένουν για την ολοκλήρωση του Σεπτεμβρίου και το πρόσημο του μήνα παραμένει «ανοιχτό», επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προβλέψεις των αναλυτών ότι η έναρξη του φθινοπώρου δεν θα ήταν το ίδιο ανέφελη και ηλιόλουστη με το πρώτο 8μηνο του 2025.

Ο Γενικός Δείκτης εδώ κι αρκετές εβδομάδες «παίζει» σ’ ένα στενό εύρος διακυμάνσεων μεταξύ των 1.995 και των 2.071 μονάδων (σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο), μην καταφέρνοντας να ξεφύγει από τους κινητούς μέσους όρους των τελευταίων 30 και 50 ημερών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία επίδοση του βασικού δείκτη να βρίσκεται μόλις στο +0,50%, σε μια άτυπη συντήρηση δυνάμεων εκ μέρους των επενδυτών.

Κάπως έτσι, ναι μεν έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα για την ελληνική αγορά, δηλαδή μια απότομη και βίαιη διόρθωση από τα υψηλά 15ετίας του Αυγούστου (2.126 μονάδες), αλλά την ίδια στιγμή η «κόπωση» είναι κάτι παραπάνω από πρόδηλη, αναγκάζοντας τους traders να μείνουν… μακριά από την ανάληψη επιπλέον ρίσκου, η οποία θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στην αναρρίχηση του Γενικού Δείκτη προς το επόμενο ορόσημο των 2.200 μονάδων.

Η νέα εβδομάδα, η οποία ξεκινά σήμερα, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει μια φυσική συνέχεια των όσων έχουμε παρατηρήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, η επικείμενη έλευση του Οκτωβρίου δεν φέρνει κάτι… καινούριο για τους επενδυτές, δεδομένου ότι τα ιστορικά στοιχεία μαρτυρούν ότι το πρώτο δίμηνο του φθινοπώρου είναι κατά παράδοση το πλέον δύσκολο και επίφοβο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αυτή η εντύπωση έρχεται να εδραιωθεί περαιτέρω αφενός από την ανάγκη των επενδυτών να «κλειδώσουν» τα μεγάλη κέρδη του 2025 (η απόδοση του Γ.Δ. ανέρχεται στο 38,2%), αφετέρου από τις «φουσκωμένες» κεφαλαιακές απαιτήσεις των εισηγμένων, οι οποίες μπορούν να στερήσουν πολύτιμα πολεμοφόδια από το πεδίο των «μαχών».

Τελική ευθεία για τα εταιρικά μεγέθη

Αύριο, στο μεταξύ, ολοκληρώνεται η προθεσμία δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων για το α’ εξάμηνο του 2025. Μέχρι στιγμής, οικονομικά μεγέθη έχουν ανακοινώσει συνολικά 73 εισηγμένες της Κύριας Αγοράς, οι οποίες εμφανίζουν αθροιστικά καθαρά κέρδη 5,419 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα χρηματικό ποσό, το οποίο κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο του 2024 (5,438 δισ. ευρώ), κάτι το οποίο διατηρεί τις ελπίδες για μια επανάληψη των περσινών ρεκόρ (11,5 δισ. ευρώ στο σύνολο του 12μήνου).

Βέβαια, μια προσεκτικότερη ανάλυση στα πεπραγμένα των εταιρειών μαρτυρά την ύπαρξη δύο διαφορετικών… ταχυτήτων, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχει η ανθεκτική κερδοφορία των τραπεζών κι αρκετών ακόμη blue chips, από την άλλη πλευρά υπάρχει η κάμψη στις εταιρείες διύλισης αλλά και σε αρκετούς «παίχτες» της μικρής και μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίοι βλέπουν την τελική γραμμή να μην ακολουθεί τα γενικά αυξημένα νούμερα σε επίπεδου τζίρου (+4,7% στο σύνολο των 73 εισηγμένων).

Η παραπάνω εικόνα δύσκολα αναμένεται να αλλάξει από τις εναπομείνασες δημοσιεύσεις της σημερινής και της αυριανής ημέρας, δεδομένου ότι οι εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική αξία του Χρηματιστηρίου, έχουν ήδη δώσει «γραμμή» για τις επιδόσεις του εξαμήνου.

Σε κάθε περίπτωση, ας έχουμε υπόψη ότι σήμερα αναμένονται τα στοιχεία των ΟΛΠ, Intracom Holdings, Orilina, Πλαστικά Κρήτης, Medicon, EIS, Qualco, Δάιος, ΕΛΙΝΟΙΛ, Μαθιός Πυρίμαχα, InterTech, CNL Capital, ΕΛΑΣΤΡΟΝ, Mevaco, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, Ακρίτας κ.α., ενώ την Τρίτη ακολουθούν οι Ελλάκτωρ, Τεχνική Ολυμπιακή, ΛΑΜΨΑ, Trastor, Centric, ΙΛΥΔΑ, AVE, Προοδευτική, Interwood, ΕΛΒΕ, Εριουργία Τρία Άλφα, Μπήτρος, Yalco, Τζιρακιάν Unibios, Κλ/για Ναυπάκτου, Ιατρικό Αθηνών, Λεβεντέρης, ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, Παΐρης, Μπλε Κέδρος, Βογιατζόγλου, Moda Bagno, Αττικές Εκδόσεις, Μινέρβα, Μουζάκης, Space Hellas κ.α.

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, παράλληλα, επίκειται να ξεκινήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 400 εκατ. ευρώ, στην Intralot, η οποία αποτελεί ένα από τα τελευταία βήματα για την ολοκλήρωση του mega deal με τη Bally’s του Σου Κιμ.

Αύριο, τέλος, θα κάνει πρεμιέρα στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. το νέο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του οποίου η κατασκευαστική εταιρεία άντλησε το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες επιστρέφουν στο «πράσινο», αν και το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στο ενδεχόμενο ενός δημοσιονομικού «λουκέτου» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο τίθενται και τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,30% και τις 556 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να συσσωρεύει δυνάμεις στην περιοχή των 23.800 μονάδων (+0,21%). Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα ανοδικό ξεκίνημα στην εβδομάδα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)