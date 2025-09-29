Χρηματιστήριο: Έρχεται νέα άφιξη στην Κύρια Αγορά

Με τη Real Consulting να παίρνει την προηγούμενη εβδομάδα το εισιτήριο για την Κύρια Αγορά, η προσοχή πλέον στρέφεται σε μια άλλη εταιρεία της Εναλλακτικής Αγοράς, η οποία σιγά – σιγά ετοιμάζεται να κάνει το γνωστό «δρομολόγιο» της μετάταξης.

Ο λόγος για την ΟΝΥΧ της οικογένειας Ζησιάδη, η οποία περιμένει τη… σειρά της, προκειμένου να λάβει το πράσινο φως και να πραγματοποιήσει το άλμα προς το βασικό «σαλόνι» του Χ.Α. πριν το τέλος του 2025.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)