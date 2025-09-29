Logo Image

Χρηματιστήριο: Έρχεται νέα άφιξη στην Κύρια Αγορά

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Έρχεται νέα άφιξη στην Κύρια Αγορά

(EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Πριν το τέλος του 2025

Με τη Real Consulting να παίρνει την προηγούμενη εβδομάδα το εισιτήριο για την Κύρια Αγορά, η προσοχή πλέον στρέφεται σε μια άλλη εταιρεία της Εναλλακτικής Αγοράς, η οποία σιγά – σιγά ετοιμάζεται να κάνει το γνωστό «δρομολόγιο» της μετάταξης.

Ο λόγος για την ΟΝΥΧ της οικογένειας Ζησιάδη, η οποία περιμένει τη… σειρά της, προκειμένου να λάβει το πράσινο φως και να πραγματοποιήσει το άλμα προς το βασικό «σαλόνι» του Χ.Α. πριν το τέλος του 2025.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube