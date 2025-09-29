Logo Image

Χρηματιστήριο: Γιατί εγκαταλείπει τις «κορυφές» η AS Company

Πέφτει κάτω των 4 ευρώ/μετοχή

Τα πολυετή υψηλά των 4 ευρώ εγκαταλείπει η μετοχή της AS Company, πληρώνοντας το μάρμαρο για τα «ουδέτερα» οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου.

EBITDA και τζίρος βελτιώθηκαν αισθητά, αλλά αυτό δεν «πέρασε» στην κερδοφορία, η οποία υποχώρησε κατά -13,5%.

Έτσι, μοιραία η τιμή στο ταμπλό έχει αναδιπλώσει κατά -7% σε σχέση με τις «κορυφές» των 4,1 ευρώ, πέφτοντας στα 3,8 ευρώ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

