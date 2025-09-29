Χρηματιστήριο: Γιατί… δίψασε ξανά η μετοχή της ΕΥΔΑΠ

Περίπου 1 ευρώ (-12,5%) σε σχέση με την «κορυφή» του Ιουλίου έχει απολέσει η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία δείχνει να χάνει τη «μάχη» για τη ζώνη των 7 ευρώ.

Τα απογοητευτικά μεγέθη του α’ εξαμήνου (ζημιές 5,5 εκατ.) έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση των πωλητών.

Την ίδια στιγμή, το θολό τοπίο στο ζήτημα των τιμολογίων έρχεται να επιτείνει την αβεβαιότητα για την εισηγμένη, η οποία στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις έχει πιεστεί κατά -5,6%.

Γ.Χ.

