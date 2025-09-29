Logo Image

Χρηματιστήριο: Γιατί… δίψασε ξανά η μετοχή της ΕΥΔΑΠ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Απώλειες -12,5% από τις «κορυφές» του Ιουλίου

Περίπου 1 ευρώ (-12,5%) σε σχέση με την «κορυφή» του Ιουλίου έχει απολέσει η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία δείχνει να χάνει τη «μάχη» για τη ζώνη των 7 ευρώ.

Τα απογοητευτικά μεγέθη του α’ εξαμήνου (ζημιές 5,5 εκατ.) έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση των πωλητών.

Την ίδια στιγμή, το θολό τοπίο στο ζήτημα των τιμολογίων έρχεται να επιτείνει την αβεβαιότητα για την εισηγμένη, η οποία στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις έχει πιεστεί κατά -5,6%.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

