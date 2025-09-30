Χρηματιστήριο: Τα 9 blue chips που κάνουν τη διαφορά

Τουλάχιστον εννέα blue chips, τα οποία όχι απλώς προσφέρουν μεγάλες επιστροφές στους μετόχους αλλά υπερ-αποδίδουν σταθερά έναντι του Γενικού Δείκτη, συναντά σήμερα ο επενδυτής στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πρόκειται για μετοχές του FTSE Large Cap, των οποίων η φετινή μεταβολή κυμαίνεται σταθερά άνω του +38,2%, δηλαδή της τρέχουσας επίδοσης του Γενικού Δείκτη για το 2025.

Στην «κορυφή» φιγουράρει ο τίτλος της Alpha Bank, ο οποίος κερδίζει +120,2% στο 9μηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος), σε ένα ράλι που έχει οδηγήσει την κεφαλαιοποίηση της τράπεζας στα 8,2 δισ. ευρώ (3,5 ευρώ/μετοχή).

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Optima ακολουθεί στο +90,4%, καθώς το split (1 παλαιά μετοχή για 3 νέες μετοχές) του καλοκαιριού όχι μόνο δεν ανέκοψε τον ανοδικό ρυθμό, αλλά έφερε την εισηγμένη σε νέα ιστορικά υψηλά, με αποτέλεσμα σήμερα να υπερβαίνει τα 8 ευρώ/μετοχή.

Στην 3η θέση των κορυφαίων αποδόσεων βρίσκεται ακόμη μία τράπεζα, με την τιμή της Πειραιώς να «τρέχει» με +89% από τις αρχές του 2025, έχοντας επιστρέψει άνω των 7 ευρώ για πρώτη αφορά από την ΑΜΚ του 2021.

Φυσικά, από το φετινό «πάρτι» δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν και οι υπόλοιπες τρεις εισηγμένες τράπεζες. Η μετοχή της Τρ. Κύπρου εντυπωσιάζει με +73,0%, δικαιώνοντας στον απόλυτο βαθμό την απόφαση της διοίκησης να εγκαταλείψει την αγορά του Λονδίνου και να επιστρέψει στη Λεωφόρο Αθηνών.

Παράλληλα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διευρύνεται κατά +57,5% μέσα στο 9μηνο του 2025, ενόσω η κεφαλαιοποίηση «παίζει» σε… 11ψήφια επίπεδα (11 δισ. ευρώ).

Τέλος, ο τίτλος της Eurobank κερδίζει +47% μέσα στο τρέχον έτος, αφενός έχοντας «κατακτήσει» τα 3 ευρώ/μετοχή (υψηλό 10ετίας), αφετέρου βλέποντας τη χρηματιστηριακή αξία να κυμαίνεται στο ρεκόρ των 12 δισ. ευρώ.

Εκτός του χρηματιστηριακού κλάδου, όμως, υπάρχουν ακόμη τρεις εισηγμένες του FTSE Large, οι οποίες φέτος κάνουν τη… διαφορά. Η Aktor Group είναι μία απ’ αυτές, καθώς η μετοχή εκτοξεύεται κατά +73,1% μέσα στο 2025 κι αναρριχάται στα καλύτερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών (8,4 ευρώ).

Η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, από την πλευρά της, συνιστά ακόμη μία ευχάριστη έκπληξη για το 2025, καθώς η φετινή απόδοση του +52,8% έχει βάλει την εισηγμένη εκ νέου στα ραντάρ των επενδυτών. Μάλιστα, η μετοχή πλέον «παλεύει» με το όριο των 3 ευρώ, διεκδικώντας να επιστρέψει εκεί που βρισκόταν το μακρινό 2008.

Τη λίστα των «πρωταθλητών» συμπληρώνει ο τίτλος της Metlen, ο οποίος ίπταται κατά +40,5% μέσα στο τελευταίο 9μήνο, έχοντας επιβεβαιώσει για ακόμη μία χρονιά τους «ταύρους», παρά την εύλογη διόρθωση των προηγούμενων ημερών.

Οι μεγαλύτερες φετινές επιδόσεις στα blue chips

• Alpha +120,2%

• Optima +90,4%

• Πειραιώς +89,0%

• Aktor +73,1%

• Κύπρου +73,0%

• Εθνική +57,5%

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ +52,8%

• Eurobank +47,0%

• Metlen +40,5%

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)