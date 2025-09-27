Δεύτερη ανοδική εβδομάδα σερί

Σε πτώση επέστρεψε το δολάριο στη χθεσινή και τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, όμως στο σύνολο των πέντε τελευταίων ημερών εμφάνισε κέρδη για δεύτερη συναπτή εβδομάδα, στον απόηχο μιας σειράς στοιχείων που έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική, περιπλέκοντας τις προσπάθειες της Fed για μείωση των επιτοκίων. Το δολάριο υποχώρησε 0,18% έναντι του ιαπωνικού γιεν, στα 149,52, όμως στο πενθήμερο σημείωσε κέρδη για πέμπτη διαδοχική εβδομάδα, συνεχίζοντας να κινείται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου. Το ευρώ ενισχύθηκε 0,2% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,1698, αν και έκλεισε την εβδομάδα με πτώση για πρώτη φορά ύστερα από τρεις συναπτές εβδομάδες κερδών. Ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε 0,23%, στις 98,28 μονάδες. Πτωτικά κινήθηκε το δολάριο και έναντι του ελβετικού φράγκου, όμως στην εβδομάδα κατέγραψε άνοδο έναντι του ελβετικού νομίσματος, ύστερα από έξι διαδοχικές εβδομάδες απωλειών. Τα τελευταία στοιχεία στις ΗΠΑ έδειξαν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν 0,6% τον Αύγουστο, ελαφρώς υψηλότερα των προβλέψεων. Από την άλλη, ο δείκτης ατομικών καταναλωτικών δαπανών, που παρακολουθείται στενά από τη Fed, ενισχύθηκε 0,3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών. Σε ετήσια βάση, σημείωσε μικρή άνοδο στο 2,7% από 2,6% τον Ιούλιο.