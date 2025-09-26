Logo Image

Άνοδος στη Wall Street παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες

REUTERS/Brendan McDermid

Οι βασικοί δείκτες έκλεισαν θετικά λόγω σταθερών στοιχείων για τον πληθωρισμό, ενώ η αγορά παραμένει προσεκτική απέναντι στις εταιρείες τεχνολογίας και την τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη

Με άνοδο έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις αναλυτών.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 299,97 μονάδες βάσης ή κατά 0,65% για να κλείσει στις 46.247,29 μονάδες. Ο S&P 500 προσέθεσε 0,59% στις 6.643,70 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 0,44% για να τερματίσει στις 22.484,07 μονάδες.

Παρότι όμως η σημερινή συνεδρίαση «έσπασε» την καθοδική πορεία των τελευταίων τριών ημερών, δεν μπόρεσε να αλλάξει το αρνητικό πρόσημο για την εβδομάδα. Ο Nasdaq και ο S&P 500 υποχώρησαν 0,7% και 0,3% αντίστοιχα, στην πρώτη καθοδική εβδομάδα και για τους δύο δείκτες στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων. Ο Dow υποχώρησε 0,2%.

Ο δείκτης ατομικών καταναλωτικών δαπανών, τον οποίο παρακολουθεί στενά η Φέντεραλ Ριζέρβ για την πορεία του πληθωρισμού, διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προβλέψεις αναλυτών, παρότι αυξήθηκε ελαφρώς από το 2,6% του Ιουλίου. Οι αγορές συνέχισαν να προεξοφλούν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων στις επόμενες συνεδριάσεις της Φέντεραλ Ριζέρβ.

Είχαν προηγηθεί τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη και μια ισχυρή ανοδική αναθεώρηση του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο στο 3,8%, γεγονός που μετρίασε ελαφρώς το αισιόδοξο κλίμα των επενδυτών για μειώσεις των επιτοκίων. Οι επενδυτές φοβούνται ότι τα λιγότερα επιδόματα ανεργίας μπορεί να υποδηλώνουν ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση και κατά συνέπεια να δώσουν στην Fed λιγότερους λόγους να μειώσει τα επιτόκια.

«Μετά από μια πτώση τριών ημερών στην ευρύτερη αγορά, τα νέα στοιχεία είναι αρκετά για να τραβήξουν τους αγοραστές από το περιθώριο», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ράσελ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην TradeStation. «Τα χθεσινά στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας και η αναθεώρηση του ΑΕΠ υπονόμευσαν το σενάριο για “χαλαρή” νομισματική πολιτική, αλλά ο δείκτης ατομικών καταναλωτικών δαπανών ηρεμεί κάποιες από αυτές τις ανησυχίες. Η απουσία ειδήσεων είναι καλή είδηση».

Επίσης, η καταναλωτική εμπιστοσύνη για το Σεπτέμβριο ήταν επίσης σχεδόν σύμφωνη με τις προσδοκίες, με την έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν να εμφανίζει μόνο ελαφρώς χαμηλότερη τιμή από την αναμενόμενη. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εμπιστοσύνη για τον μήνα παρέμεινε σταθερή ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων που έχουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε μετοχές.

Ωστόσο, η αγορά επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνεχείς απώλειες της εταιρείας λογισμικού Oracle και άλλων πρωταγωνιστών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω αμφιβολιών για τη δύναμη της επενδυτικής τάσης γύρω από την AI. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Oracle υποχώρησε πάνω από 8% αυτή την εβδομάδα.

