Χρηματιστήριο: «Φρέναρε» τις απώλειες με τραπεζικές στηρίξεις – Νέα βουτιά για Jumbo

Στασιμότητα επικράτησε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το θετικό κλίμα στο εξωτερικό «άμβλυνε» τις εγχώριες ρευστοποιήσεις, την ίδια στιγμή που το βλέμμα των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Κάπως έτσι, η ελληνική αγορά έδωσε «παράταση» στη νευρικότητα του Σεπτεμβρίου, με το πρόσημο του μήνα να παραμένει «ανοιχτό» έως και την τελευταία στιγμή. Βέβαια, ανεξαρτήτως της οριστικής έκβασης, η φετινή απόδοση θα συνεχίσει να είναι… γενναιόδωρη (+37%).

Πιο συγκεκριμένα, στην πέμπτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε οριακή πτώση κατά -0,17% και διαμορφώθηκε στις 2.031,81 μονάδες, χάνοντας λιγότερο από 3,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.035,21 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 16 μονάδες (από 2.021,39 έως 2.037,77 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 220,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 28,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο κύριος δείκτης του Χ.Α. έμεινε σχεδόν αμετάβλητος, καθώς η μεταβολή ανήλθε μόλις στο +0,07%.

Στο ταμπλό, τώρα, Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου επανήλθαν κοντά στις πρόσφατες «κορυφές», ενόσω η Aktor Group «πέταξε» σε νέο ιστορικό ρεκόρ (8,4 ευρώ), παρά το discount στο χθεσινό placement. Από την άλλη πλευρά, Metlen και Jumbo συνέχισαν την καθοδική πορεία με απώλειες άνω του -2%.

Συσσώρευση στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης επέλεξε τον δρόμο της συσσώρευσης, καθώς τερμάτισε στο +0,36% και τις 2.260 μονάδες, προσφέροντας ορισμένα στηρίγματα στην υπόλοιπη αγορά.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ενισχύθηκε στο +1,96% και τα 7,28 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank ακολούθησε στο +0,34% και τα 3,562 ευρώ, η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύτηκε στο -0,30% και τα 3,28 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκε στο -0,66% και τα 12,07 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνθηκε στο +1,27% και τα 7,96 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να έπεται στο +1,11% και τα 8,21 ευρώ. Στο +0,25% και το 1,58 ευρώ κινήθηκε η μετοχή της Credia Bank.

H εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,11% και 5.128 μονάδες), η μετοχή της Cenergy ενισχύθηκε στο +1,1% και τα 12,38 ευρώ, ισοφαρίζοντας τα πρόσφατα ρεκόρ. Σε θετικό έδαφος βρέθηκε και η μετοχή της Viohalco, η οποία κατέγραψε άνοδο στο +2,3% και τα 7,44 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό. Σε αχαρτογράφητα εδάφη παρέμεινε ο τίτλος της Aktor Group, ο οποίος πέταξε στο +3,05% και τα 8,44 ευρώ (νέο ρεκόρ), παρά το discount στο χθεσινό placement. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, μετά τα απογοητευτικά στοιχεία του α’ εξαμήνου, συνέχισε πτωτικά στο -2,48% και τα 6,68 ευρώ, ενώ η μετοχή της Metlen σημείωσε νέα κάμψη στο -2,2% και τα 47,1 ευρώ. Ο τίτλος της Jumbo, υπό το βάρος των αδύναμων θεμελιωδών μεγεθών, κατρακύλησε στο -2,8% και τα 29,1 ευρώ, ανοίγοντας στο -9% τη βουτιά του τελευταίου 4ημέρου.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,20% και 2.868 μονάδες), η μετοχή της Intracom Holdings ξεχώρισε στο +2,% και τα 3,53 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από την είσπραξη των 74,7 εκατ. ευρώ, η οποία προήλθε ως αποτέλεσμα του χθεσινού placement στην Aktor Group. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΧΑΕ συνέχισε την καθίζηση στο -1,08% και τα 6,43 ευρώ, καθώς η πτώση στη μετοχή της Euronext επηρεάζει άμεσα και τη σχέση ανταλλαγής που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης δημόσιας πρότασης (20 προς 1). Η Dimand παρουσίασε κάμψη στην καθαρή κερδοφορία κατά -16,6%, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά +65%. Έτσι, η τιμή της ΑΕΕΑΠ βρέθηκε στο -0,5% και τα 10,05 ευρώ. Autohellas, Profile και Alumil διολίσθησαν κατά τουλάχιστον -1%.

Ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε στη μετοχή της Real Consulting, η οποία υποχώρησε στο -0,7% και τα 5,1 ευρώ, στο επίσημο «ντεμπούτο» στην Κύρια Αγορά. Αυξημένες πιέσεις ασκήθηκαν στις μετοχές των ΕΛΤΟΝ και Fais Group, καθώς τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου ήταν αποθαρρυντικά, με αποτέλεσμα να χάσουν περισσότερο από -7,6% και -5,3% αντίστοιχα. Πτώση άνω του -4% σημείωσαν, επίσης, οι μετοχές των As Company και Μύλοι Λούλη, καθώς αμφότερες είδαν τα εξαμηνιαία κέρδη να περιορίζονται με διψήφιο ρυθμό. Τέλος, ο τίτλος της Premia απώλεσε -1,3% και έκλεισε στο 1,34 ευρώ, καθώς τα καθαρά κέρδη «βούλιαξαν» κατά -49% λόγω της αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας των ακινήτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 61 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 51 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 136,9 δισ. ευρώ.

«Παίζεται» το πρόσημο του Σεπτεμβρίου

Εντελώς «ανοιχτό» παραμένει το πρόσημο του Γενικού Δείκτη για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος για ακόμη μία χρονιά έρχεται να επιβεβαιώσει τον «τίτλο» ενός εκ των πλέον δύσκολων μηνών για το Χρηματιστήριο.

Η ελληνική αγορά, μετά το μεγάλο ράλι της περιόδου Νοεμβρίου – Αυγούστου, έχει εγκλωβιστεί στη νευρικότητα και στη μεταβλητότητα, ακινητοποιώντας επί της ουσίας τη Λεωφόρο Αθηνών σ’ ένα στενό εύρος μόλις 65 μονάδες (από 2.000 έως 2.065 μονάδες).

Κάπως έτσι, το αν θα έχουμε τον πρώτο αρνητικό μήνα από τον Οκτώβριο του 2024 ή αν θα πετύχουμε τον 11ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα, όταν κι αναμένονται οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις του 30ήμερου.

Πάντως, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης, ουδείς θα πρέπει να έχει παράπονο από την πορεία της ελληνικής αγοράς, της οποίας η απόδοση μέσα στο 2025 εξακολουθεί να κυμαίνεται κοντά στο εντυπωσιακό +40%.

Η προσοχή των επενδυτών, στο μεταξύ, στρέφεται στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, καθώς οι εισηγμένες έχουν προθεσμία έως και την Τρίτη (31/9), προκειμένου να δημοσιεύσουν τους περιοδικούς ισολογισμούς.

Χθες, κάποια νούμερα δεν άρεσαν στην αγορά, η οποία δεν δίστασε να το… δείξει, τιμωρώντας στο ταμπλό συγκεκριμένες μετοχές, όπως για παράδειγμα του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, της Jumbo, της Alumil κ.α.

Σήμερα, το καλεντάρι περιλαμβάνει ανακοινώσεις εξαμηνιαίων κερδών από τις Credia Bank, Trastor, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΕΥΑΘ, Revoil, Χαϊδεμένος, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Premia, Εβροφαρμα κ.α.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, το ενδιαφέρον των αναλυτών εστιάζει στους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτήν τη φορά στρέφεται εναντίον των εισαγόμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές αποτιμούν και τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ο οποίος δείχνει να παραμένει υπό έλεγχο.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,85% και τις 554 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,88% και να φθάνει στις 23.740 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones αυξάνεται κατά +0,7%, μένοντας ικανοποιημένος από τα στοιχεία για τις τιμές προσωπικών δαπανών (+2,7% σε ετήσια βάση και +0,3% σε μηνιαία βάση).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)