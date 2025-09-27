Χρηματιστήριο: Γιατί η αγορά «τιμώρησε» τη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Μπορεί η βελτίωση της κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών να προκαλεί ικανοποίηση στη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, αλλά η επενδυτική κοινότητα δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα.

Έτσι, οδήγησε τη μετοχή στο ταμπλό του Χ.Α. στο -3,5% και το 1,9 ευρώ. Σίγουρα, η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά σχεδόν 18 εκατ. ευρώ σε έξι μήνες δεν «χτυπά» καλά στο μάτι.

Γ.Χ.

