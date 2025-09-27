Logo Image

Χρηματιστήριο: Γιατί η αγορά «τιμώρησε» τη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Γιατί η αγορά «τιμώρησε» τη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Πτώση -3,5% για τη μετοχή στο ταμπλό

Μπορεί η βελτίωση της κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών να προκαλεί ικανοποίηση στη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, αλλά η επενδυτική κοινότητα δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα.

Έτσι, οδήγησε τη μετοχή στο ταμπλό του Χ.Α. στο -3,5% και το 1,9 ευρώ. Σίγουρα, η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά σχεδόν 18 εκατ. ευρώ σε έξι μήνες δεν «χτυπά» καλά στο μάτι.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube