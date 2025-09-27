Logo Image

Χρηματιστήριο: Η… ακούσια βουτιά της ΕΧΑΕ στα χαμηλά 2μήνου

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Πτώση -13% από τις «κορυφές» του Ιουλίου

Στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου διμήνου (6,4 ευρώ) έχει οπισθοχωρήσει η μετοχή της ΕΧΑΕ, η οποία εξακολουθεί να πληρώνει το… μάρμαρο των αδύναμων χρηματιστηριακών επιδόσεων της Euronext, έχοντας διορθώσει κατά τουλάχιστον -13% από τα πολυετή υψηλά του Ιουλίου (7,4 ευρώ).

Το γεγονός ότι το επικείμενο deal των δύο πλευρών θα γίνει με ανταλλαγή μετοχών και όχι μετρητά, ασκεί αρνητική επίδραση στην ελληνική εισηγμένη, δεδομένου ότι η μετοχή της Euronext βρίσκεται σε κλοιό ρευστοποιήσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

