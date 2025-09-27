Logo Image

Χρηματιστήριο: Οι επενδυτές δεν… συγχωρούν τη Jumbo

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / INTIME NEWS

Απώλειες άνω του -9% στο τελευταίο 4ήμερο

Περισσότερο από -9% χάνει τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της Jumbo, η οποία χθες βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου (29,1 ευρώ).

Η αναπάντεχη υποχώρηση της εξαμηνιαίας κερδοφορίας φαίνεται ότι έχει κινητοποιήσει τους πωλητές, οι οποίοι μετά το πολύμηνο ράλι δεν μοιάζουν διατεθειμένοι να… συγχωρέσουν «αναποδιές» και πισωγυρίσματα στα οικονομικά μεγέθη.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

