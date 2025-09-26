Χρηματιστήριο: Γιατί πιέζεται η μετοχή της ΕΧΑΕ – Απώλειες για 7η διαδοχική ημέρα

Σε… περιπέτειες έχει μπει τις τελευταίες ημέρες η μετοχή της ΕΧΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία έχει διορθώσει κατά τουλάχιστον +14% από τις πρόσφατες «κορυφές» των 7,4 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, η τιμή της εισηγμένης υποχωρεί κατά επιπλέον -1,6%, με αποτέλεσμα να «πέφτει» στα 6,39 ευρώ, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου.

Μάλιστα, η πτώση συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλό τζίρο, δεδομένου ότι μέχρι τη 1.45 το μεσημέρι έχουν αλλάξει χέρια μετοχές αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ήδη ξεπεράσει τον ημερήσιο μέσο όρο του 2025 (1,4 εκατ. ευρώ).

Η σημερινή κάμψη είναι η 7η συνεχόμενη, την ίδια στιγμή που οι απώλειες μέσα στον Σεπτέμβριο αγγίζουν το -9%, ανεβάζοντας άνω του -14% τη συνολική κάμψη από τα πολυετή υψηλά του Αυγούστου (7,4 ευρώ).

H επιρροή της Euronext

Οι ρευστοποιήσεις, όπως έχει εκ νέου αναφερθεί από τη «Ν», αποδίδονται στην αρνητική χρηματιστηριακή εικόνα της Euronext, η οποία στο τελευταίο 30ήμερο έχει απολέσει περισσότερο από -13% της αξίας της, διολισθαίνοντας στα 124 ευρώ/μετοχή.

Αυτό έχει άμεση επίδραση στην ΕΧΑΕ, καθώς η συμφωνία των δύο πλευρών για την επικείμενη δημόσια πρόταση, εδράζεται σε σχέση ανταλλαγής και όχι σε αντίτιμο. Έτσι, όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στο deal, θα λάβουν ως αντάλλαγμα 1 μετοχή της Euronext για κάθε 20 μετοχές της ΕΧΑΕ.

Επομένως, είναι εύλογο η υποχώρηση της αξίας της Euronext να συμπαρασύρει καθοδικά και την αξία της ΕΧΑΕ, η οποία αυτήν τη στιγμή αποτιμάται σε λιγότερο από 400 εκατ. ευρώ -συγκεκριμένα στα 385 εκατ. ευρώ.

Χτίζει θέση το Praude

Στο μεταξύ, εν όψει της δημόσιας πρότασης, το μαλτέζικο fund Praude συνεχίζει να χτίζει θέση στο μετοχολόγιο της ΕΧΑΕ, καθώς πλέον κατέχει το 7,23% των δικαιωμάτων ψήφου, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο αλλά και τον μοναδικό με ποσοστό άνω του 5%.

Όσον αφορά τα διαδικαστικά γύρω από τον κυοφορούμενο «γάμο» με τη Euronext, οι εξελίξεις αναμένεται να «τρέξουν» μέσα στο δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, με την υποβολή του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να συνιστά το επόμενο βήμα.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)