Χρηματιστήριο: «Πορτοφόλι» 13 δισ. ευρώ για τα blue chips

Σε ικανοποιητικά επίπεδα παραμένει το ταμείο των μεγάλων «παιχτών» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς η ανθεκτική κερδοφορία ισοσκελίζει με το… παραπάνω τα αυξημένα μερίσματα προς τους μετόχους αλλά και τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια.

Τα στοιχεία του α’ εξαμήνου «μαρτυρούν» τον λόγο του αληθές, με τα μη τραπεζικά blue chips να έχουν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αξίας 13,09 δισ. ευρώ (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμευμένες καταθέσεις). Πρόκειται για ένα ποσό, το οποίο είναι αυξημένο κατά +1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση του περασμένου Δεκεμβρίου (12,89 δισ. ευρώ).

Εξετάζοντας κατά μόνας τις εισηγμένες του FTSE Large Cap, το μεγαλύτερο… πορτοφόλι ανήκει στη ΔΕΗ, η οποία διαθέτει ρευστότητα 1,8 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι «φουσκωμένες» ανάγκες οδήγησαν σε μείωση κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ στο τελευταίο εξάμηνο.

Σε υψηλά επίπεδα ανέρχεται και το ύψος των ταμειακών διαθέσιμων στη Coca Cola HBC, το οποίο υπερβαίνει τo 1,7 δισ. ευρώ. Κι αυτό καθιστά σαφώς πιο διαχειρίσιμο τον δανεισμό της εισηγμένης.

Από εκεί και πέρα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Metlen έχουν ταμείο 1,46 και 1,29 δισ. ευρώ, ενώ στο «κλαμπ» των εταιρειών με χρηματικά διαθέσιμα άνω του 1 δισ. ευρώ προστίθεται και η Motor Oil, η οποία έχει στην… άκρη 1,07 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τη Helleniq Energy, η άμεση ρευστότητα υπολογίζεται σε 766 εκατ. ευρώ. Lamda Development, ΟΤΕ και Aegean Airlines, παράλληλα, βλέπουν το ταμείο να ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ στην περιοχή του μισού δισ. ευρώ ανέρχονται τα χρηματικά διαθέσιμα των Viohalco, Titan Cement και ΟΠΑΠ.

Λίγο πιο κάτω ακολουθούν Jumbo και Cenergy με 379 και 343 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, ενώ οι ΕΥΔΑΠ, Aktor Group και ΔΑΑ έπονται με 272, 216 και 174 εκατ. ευρώ. Τέλος, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Sarantis έχουν στο ταμείο 42 και 25 εκατ. ευρώ.

Κάνοντας τη σύγκριση σε σχέση με τα τέλη του Δεκεμβρίου, προκύπτει ότι 11 εισηγμένες βλέπουν τα ταμειακά διαθέσιμα σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ οκτώ εισηγμένες επιλέγουν την αντίθετη διαδρομή.

Εξ αυτών η μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση αφορά τη Sarantis (-46,8%), ενώ σε απόλυτα μεγέθη η εντονότερη κάμψη παρατηρείται στη ΔΕΗ (-194,4 εκατ. ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, η υψηλότερη αύξηση σημειώνεται στην Titan Cement, η οποία κάνει τη διαφορά τόσο σε ποσοστιαίο (+352%) όσο και σε απόλυτο μέγεθος (443 εκατ. ευρώ), χάρη στα έσοδα από τη διάθεση ενός σημαντικού ποσοστού της αμερικανικής θυγατρικής (Titan America).

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα των blue chips (α’ εξάμηνο 2025 – β’ εξάμηνο 2024)*

• ΔΕΗ: 1804,1 – 1998,5

• Coca Cola: 1701,3 – 1548,1

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 1464,0 – 1517,0

• Metlen: 1296,6 – 1381,7

• Motor Oil: 1075,9 – 1128,4

• Helleniq Energy: 766,2 – 618,0

• Lamda: 661,2 – 642,2

• OTE: 658,1 – 467,0

• Aegean: 604,2 – 575,6

• Viohalco: 563,1 – 696,7

• Titan: 556,9 – 123,2

• ΟΠΑΠ: 493 – 490

• Jumbo: 379,3 – 444,8

• Cenergy: 343,7 – 442,4

• ΕΥΔΑΠ: 272,4 – 299,6

• Aktor: 216 – 106,5

• ΔΑΑ: 174,5 – 292,1

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: 42,4 – 79,6

• Sarantis: 25,2 – 47,4

ΣΥΝΟΛΟ: 13098,1 – 12898,8

*σε εκατ. ευρώ

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)