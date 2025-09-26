Χρηματιστήριο: Νευρικότητα εν μέσω «βροχής» εταιρικών μεγεθών

Στασιμότητα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να αναζητούν κατεύθυνση, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική αγορά δίνει «παράταση» στη νευρικότητα του Σεπτεμβρίου, με το πρόσημο του μήνα να παραμένει «ανοιχτό» έως και την τελευταία στιγμή. Βέβαια, ανεξαρτήτως της οριστικής έκβασης, η φετινή απόδοση θα συνεχίσει να είναι… γενναιόδωρη (+37%).

Πιο συγκεκριμένα, στην πέμπτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακή πτώση κατά -0,03% και διαμορφώνεται στις 2.034,64 μονάδες, χάνοντας λιγότερο από μία μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (2.035,21 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε τέσσερις μονάδες (από 2.033,70 έως 2.037,77 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 7,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες εμφανίζουν μικτά πρόσημα, ενόσω η Intracom ίπταται άνω του +3%, μετά το μεγάλο λογιστικό κέρδος από τη ρευστοποίηση της θέσης στην Aktor Group (5,09%). Σε τροχιά νέων ρεκόρ επιστρέφει η Cenergy, η οποία «παίζει» στα 12,3 ευρώ.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης επιλέγει τον δρόμο της συσσώρευσης, καθώς βρίσκεται στο +0,20% και τις 2.257 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ενισχύεται στο +1,12% και τα 7,22 ευρώ, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολουθεί στο +0,21% και τα 12,175 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +0,11% και τα 3,554 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank μειώνεται στο -0,33% και τα 3,279 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Τρ. Κύπρου διευρύνεται στο +1,02% και τα 7,94 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να ανοίγει στο +2,5% και τα 8,33 ευρώ. Στο -0,25% και το 1,572 ευρώ κινείται η μετοχή της Credia Bank.

«Παίζεται» το πρόσημο του Σεπτεμβρίου

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο χθες δέχθηκε αρκετή πίεση, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στις 2.035 μονάδες.

Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είχε προηγηθεί ένα πενθήμερο ανοδικής κίνησης, το οποίο ορισμένοι «βιαστικοί» επενδυτές έσπευσαν να εκμεταλλευτούν, προκειμένου να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμο κέρδος.

Σε κάθε περίπτωση, και η τρέχουσα εβδομάδα, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, έρχεται να επιβεβαιώσει τη μεγάλη νευρικότητα του Σεπτεμβρίου, ο οποίος θα δώσει «μάχη» μέχρι τέλους (την προσεχή Τρίτη είναι η τελευταία συνεδρίαση του μήνα) για την οριστικοποίηση του προσήμου.

Πάντως, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης, ουδείς θα πρέπει να έχει παράπονο από πορεία της ελληνικής αγοράς, της οποίας η απόδοση μέσα στο 2025 εξακολουθεί να κυμαίνεται κοντά στο εντυπωσιακό +40%.

Η προσοχή των επενδυτών, στο μεταξύ, στρέφεται στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, καθώς οι εισηγμένες έχουν προθεσμία έως και την Τρίτη (31/9), προκειμένου να δημοσιεύσουν τους περιοδικούς ισολογισμούς.

Χθες, κάποια νούμερα δεν άρεσαν στην αγορά, η οποία δεν δίστασε να το… δείξει, τιμωρώντας στο ταμπλό συγκεκριμένες μετοχές, όπως για παράδειγμα του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, της Jumbo, της Alumil κ.α.

Σήμερα, το καλεντάρι περιλαμβάνει ανακοινώσεις εξαμηνιαίων κερδών από τις Credia Bank, Trastor, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΕΥΑΘ, Revoil, Χαϊδεμένος, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Premia, Εβροφαρμα κ.α.

Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένουν οι μετοχές των Aktor και Intracom, καθώς η δεύτερη διέθεσε μέσω placement το σύνολο της συμμετοχής της στην πρώτη (5,09%), βάζοντας στο ταμείο το «ζεστό» ποσό των 74,7 εκατ. ευρώ και εγγράφοντας ένα σημαντικό λογιστικό όφελος, το οποίο εκτός απροόπτου θα «ρίξει» στην επικείμενη ΑΜΚ της Intralot.

Στο «μέτωπο» των μερισμάτων, η διοίκηση της BriQ ανακοίνωσε χθες τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,08 ευρώ/μετοχή για τη χρήση του 2025, με την αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης να είναι προγραμματισμένη για τις 5 Νοεμβρίου.

Τέλος, από σήμερα η μετοχή της Real Consulting θα διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., αφήνοντας την Εναλλακτική Αγορά και παίρνοντας το εισιτήριο της μετάταξης στο βασικό «σαλόνι» της αγοράς.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, το ενδιαφέρον των αναλυτών στρέφεται στους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτήν τη φορά στρέφεται εναντίον των εισαγόμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές περιμένουν και τα σημερινά στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 συσσωρεύει στο +0,32% και τις 551 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,38% και να φθάνει στις 23.624 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά θετικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)