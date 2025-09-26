Χρηματιστήριο: Αμφίρροπο το πρόσημο του Σεπτεμβρίου – Συνεχίζεται η ροή των εταιρικών μεγεθών

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο χθες δέχθηκε αρκετή πίεση, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στις 2.035 μονάδες.

Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είχε προηγηθεί ένα πενθήμερο ανοδικής κίνησης, το οποίο ορισμένοι «βιαστικοί» επενδυτές έσπευσαν να εκμεταλλευτούν, προκειμένου να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμο κέρδος.

Σε κάθε περίπτωση, και η τρέχουσα εβδομάδα, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, έρχεται να επιβεβαιώσει τη μεγάλη νευρικότητα του Σεπτεμβρίου, ο οποίος θα δώσει «μάχη» μέχρι τέλους (την προσεχή Τρίτη είναι η τελευταία συνεδρίαση του μήνα) για την οριστικοποίηση του προσήμου.

Πάντως, ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης, ουδείς θα πρέπει να έχει παράπονο από πορεία της ελληνικής αγοράς, της οποίας η απόδοση μέσα στο 2025 εξακολουθεί να κυμαίνεται κοντά στο εντυπωσιακό +40%.

Η προσοχή στα εταιρικά μεγέθη

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, καθώς οι εισηγμένες έχουν προθεσμία έως και την Τρίτη (31/9), προκειμένου να δημοσιεύσουν τους περιοδικούς ισολογισμούς.

Χθες, κάποια νούμερα δεν άρεσαν στην αγορά, η οποία δεν δίστασε να το… δείξει, τιμωρώντας στο ταμπλό συγκεκριμένες μετοχές, όπως για παράδειγμα του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, της Jumbo, της Alumil κ.α.

Σήμερα, το καλεντάρι περιλαμβάνει ανακοινώσεις εξαμηνιαίων κερδών από τις Credia Bank, Trastor, ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΕΥΑΘ, Revoil, Χαϊδεμένος, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Premia, Εβροφαρμα κ.α.

Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένουν οι μετοχές των Aktor και Intracom, καθώς η δεύτερη διέθεσε μέσω placement το σύνολο της συμμετοχής της στην πρώτη (5,09%), βάζοντας στο ταμείο το «ζεστό» ποσό των 74,7 εκατ. ευρώ και εγγράφοντας ένα σημαντικό λογιστικό όφελος, το οποίο εκτός απροόπτου θα «ρίξει» στην επικείμενη ΑΜΚ της Intralot.

Στο «μέτωπο» των μερισμάτων, η διοίκηση της BriQ ανακοίνωσε χθες τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,08 ευρώ/μετοχή για τη χρήση του 2025, με την αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης να είναι προγραμματισμένη για τις 5 Νοεμβρίου.

Τέλος, από σήμερα η μετοχή της Real Consulting θα διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., αφήνοντας την Εναλλακτική Αγορά και παίρνοντας το εισιτήριο της μετάταξης στο βασικό «σαλόνι» της αγοράς.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)