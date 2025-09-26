Logo Image

Ώθηση στο δολάριο από το ΑΕΠ

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Ώθηση στο δολάριο από το ΑΕΠ

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων το ευρώ έναντι του αμερικανικού νομίσματος

Από την έντυπη έκδοση

Έφη Τριήρη [email protected]

Ανοδικά κινήθηκε ξανά, χθες, το δολάριο έναντι του ευρώ και του γιεν, μετά τα νέα στοιχεία που έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί στο δεύτερο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τις μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, σύμφωνα με αναλυτές. Το αμερικανικό ΑΕΠ «έτρεξε» με ρυθμό 3,8% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, έναντι 3,3% που είχε αναφερθεί αρχικά. Το δολάριο ενισχύθηκε 0,33% έναντι του γιεν, στο 149,39, στο υψηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου. Το ευρώ βρέθηκε σε χαμηλό δύο εβδομάδων έναντι του δολαρίου, στο 1,1679, με πτώση 0,5%. Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,54%, στις 98,35 μονάδες, κοντά σε υψηλά δύο εβδομάδων. Το αμερικανικό νόμισμα κινείται ελαφρώς υψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα όταν η Fed μείωσε μεν τα επιτόκια, αλλά εμφανίστηκε συγκρατημένη ως προς τις επόμενες κινήσεις της. Στην άνοδο του δολαρίου συνέβαλε και η κλιμάκωση των αμερικανικών ομολογιακών αποδόσεων. Επίσης, το δολάριο διεύρυνε τα κέρδη του και έναντι του ελβετικού φράγκου, αφότου η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας άφησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, όπως αναμενόταν.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube