Ώθηση στο δολάριο από το ΑΕΠ

Ανοδικά κινήθηκε ξανά, χθες, το δολάριο έναντι του ευρώ και του γιεν, μετά τα νέα στοιχεία που έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί στο δεύτερο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τις μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, σύμφωνα με αναλυτές. Το αμερικανικό ΑΕΠ «έτρεξε» με ρυθμό 3,8% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, έναντι 3,3% που είχε αναφερθεί αρχικά. Το δολάριο ενισχύθηκε 0,33% έναντι του γιεν, στο 149,39, στο υψηλότερο επίπεδο από την 1η Αυγούστου. Το ευρώ βρέθηκε σε χαμηλό δύο εβδομάδων έναντι του δολαρίου, στο 1,1679, με πτώση 0,5%. Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,54%, στις 98,35 μονάδες, κοντά σε υψηλά δύο εβδομάδων. Το αμερικανικό νόμισμα κινείται ελαφρώς υψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα όταν η Fed μείωσε μεν τα επιτόκια, αλλά εμφανίστηκε συγκρατημένη ως προς τις επόμενες κινήσεις της. Στην άνοδο του δολαρίου συνέβαλε και η κλιμάκωση των αμερικανικών ομολογιακών αποδόσεων. Επίσης, το δολάριο διεύρυνε τα κέρδη του και έναντι του ελβετικού φράγκου, αφότου η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας άφησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, όπως αναμενόταν.