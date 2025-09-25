Χρηματιστήριο: Πίσω… ολοταχώς με πτώση άνω του -1,4%

«Φρένο» στο πενθήμερο ανοδικό σερί έβαλε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο, ωθούμενοι κι από ορισμένα αρνητικά εταιρικά μεγέθη.

Μάλιστα, οι ρευστοποιήσεις προσέλαβαν έξτρα ορμή στο τελευταίο ημίωρο, με αποτέλεσμα η ελληνική αγορά να κλείσει κοντά στο χαμηλότερο σημείο της ημέρας, υπο-αποδίδοντας αισθητά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Πιο συγκεκριμένα, στην 4η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική κάμψη κατά -1,46% και διαμορφώθηκε στις 2.035,21 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από 30 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.065,36 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 23 μονάδες (από 2.033,38 έως 2.056,10 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 373,0 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 162,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένα πακέτα.

«Βροχή» εταιρικών αποτελεσμάτων

«Φρένο» στο πενθήμερο ανοδικό σερί βάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να βρίσκουν την ευκαιρία να κατοχυρώσουν ένα μέρος των βραχυπρόθεσμων κερδών, δίνοντας συνέχεια στην ευρύτερη νευρικότητα του Σεπτεμβρίου.

Ο Γενικός Δείκτης, παρότι χθες βρέθηκε έως τις 2.065 μονάδες, έχει πλέον οπισθοχωρήσει στην περιοχή των 2.030 – 2.040 μονάδων, αναβάλλοντας προς ώρας την προσπάθεια για σταδιακή επαναπροσέγγιση των πρόσφατων υψηλών 15ετίας (2.126 μονάδες).

Άλλωστε, το μέχρι πρότινος… 5×5 είναι εύλογο να προκαλεί σημάδια κόπωσης στους επενδυτές, ευνοώντας την επανεμφάνιση των πωλητών. Ωστόσο, με δεδομένο τα όσα συμβαίνουν στην αγορά, τα επιλεκτικά στηρίγματα αναμένεται να συνεχίσουν να απλώνουν δίκτυ ασφαλείας.

Οι τρέχουσες ημέρες είναι «γεμάτες» από ειδήσεις, καθώς οι εισηγμένες μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του α’ εξαμήνου (η προθεσμία λήγει στις 30/9), τα οποία μέχρι στιγμής έρχονται να επιβεβαιώσουν την ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας.

Πάντως, χθες, οι Jumbo και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών παρουσίασαν καθαρά αποτελέσματα χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι (-3,7% και -12,2%, αντίστοιχα). Σήμερα δε, η προσοχή στρέφεται στις ενημερώσεις των AVAX, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΘ, Alter Ego, Dimand, Fais Group, As Company, ΣΙΔΜΑ, ΕΛΤΟΝ, Loulis, Μαθιός Πυρίμαχα κ.α.

Σήμερα, παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών «έκοψε» το δικαίωμα είσπραξης στο προμέρισμα του 0,121 ευρώ/μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε dividend yield της τάξης του 3,5%.

Νωρίς το απόγευμα «έπεσε» και η αυλαία στο βιβλίο προσφορών για το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε σημαντική υπερκάλυψη, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στο ύψος της απόδοσης, το εύρος της οποίας έχει προσδιοριστεί στο 3,2% έως 3,5%. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο θα κάνει πρεμιέρα στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. τη νέα εβδομάδα.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές αφήνουν προσωρινά το πόδι από το γκάζι, καθώς περιμένουν τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, έχοντας παράλληλα το βλέμμα και στις επόμενες αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια του αμερικανικού δολαρίου.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,51% και τις 551 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,72% και να πέφτει στις 23.495 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα οριακά αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)