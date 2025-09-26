Χρηματιστήριο: Γιατί η αγορά «τιμώρησε» τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Υπερδιπλάσιες του προμερίσματος (0,121 ευρώ) αποδεικνύονται οι χθεσινές απώλειες για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, καθώς πέραν της αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης οι μέτοχοι κλήθηκαν να αποτιμήσουν και τα μεγέθη του α’ εξαμήνου.

Η απροσδόκητη πτώση των καθαρών κερδών (-12%), σίγουρα, δεν άρεσε στην αγορά, η οποία «τιμώρησε» την εισηγμένη με μια βουτιά της τάξης του -8%, στη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)