Placement για το 5,09% της Aktor Group – Πιθανός πωλητής η Intracom

Placement για το 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου της Aktor Group ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την τιμή των πακέτων να διαμορφώνεται σε 7,20 ευρώ/μετοχή, κάτι που σημαίνει ότι η συναλλαγή αποτιμάται στα 74,7 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για δύο προσυμφωνημένα πακέτα, μεγέθους 10,3 εκατομμυρίων μετοχών, τα οποία άλλαξαν χέρια ακριβώς στη 1.30 το μεσημέρι, έχοντας discount -11,8% σε σχέση με την τιμή στο ταμπλό (7,20 ευρώ έναντι 8,17 ευρώ).

Το γεγονός ότι το μέγεθος της συναλλαγής συμπίπτει με το ποσοστό που κατέχει η Intracom Holdings (5,09%), έχει εγείρει σοβαρές υποψίες ότι ο Όμιλος του Σωκράτη Κόκκαλη είναι ο πωλητής, αποφασίζοντας να μηδενίσει τη θέση του.

Υπενθυμίζεται ότι η Intracom Holdings είχε διατηρήσει το συγκεκριμένο ποσοστό, παρά την προ ετών πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της εισηγμένης.

Δεν αποκλείεται η χρονική συγκυρία της μεταβίβασης να σχετίζεται με τις παράλληλες εξελίξεις στην Intralot, δεδομένου ότι η Intracom Holding καλείται να βρει κεφάλαια, προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΜΚ της Intralot είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας.

Όσον αφορά τον νέο κάτοχο του 5,09%, δεν αποκλείεται να είναι κάποιος από τους νυν μετόχους της Aktor Group.

Aς σημειωθεί ότι μέχρι και χθες το τρίδυμο Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη κατείχε το 39,17%, η Blue Silk του Κωνσταντίνου Αγγέλου ήλεγχε το 15,6%, ενώ η Castellano της οικογένειας Γκότση είχε το 14,75%.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)