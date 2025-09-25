Logo Image

Placement για το 5,09% της Aktor Group – Πιθανός πωλητής η Intracom

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Placement για το 5,09% της Aktor Group – Πιθανός πωλητής η Intracom

Με discount -11,8% η τιμή της συναλλαγής

Γεράσιμος Χιόνης [email protected]

Placement για το 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου της Aktor Group ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την τιμή των πακέτων να διαμορφώνεται σε 7,20 ευρώ/μετοχή, κάτι που σημαίνει ότι η συναλλαγή αποτιμάται στα 74,7 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για δύο προσυμφωνημένα πακέτα, μεγέθους 10,3 εκατομμυρίων μετοχών, τα οποία άλλαξαν χέρια ακριβώς στη 1.30 το μεσημέρι, έχοντας discount -11,8% σε σχέση με την τιμή στο ταμπλό (7,20 ευρώ έναντι 8,17 ευρώ).

Το γεγονός ότι το μέγεθος της συναλλαγής συμπίπτει με το ποσοστό που κατέχει η Intracom Holdings (5,09%), έχει εγείρει σοβαρές υποψίες ότι ο Όμιλος του Σωκράτη Κόκκαλη είναι ο πωλητής, αποφασίζοντας να μηδενίσει τη θέση του.

Η γυναίκα που αθόρυβα… παίζει μπάλα στην ΕΧΑΕ

Υπενθυμίζεται ότι η Intracom Holdings είχε διατηρήσει το συγκεκριμένο ποσοστό, παρά την προ ετών πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της εισηγμένης.

Δεν αποκλείεται η χρονική συγκυρία της μεταβίβασης να σχετίζεται με τις παράλληλες εξελίξεις στην Intralot, δεδομένου ότι η Intracom Holding καλείται να βρει κεφάλαια, προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΜΚ της Intralot είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει ακόμη και εντός της επόμενης εβδομάδας. 

Όσον αφορά τον νέο κάτοχο του 5,09%, δεν αποκλείεται να είναι κάποιος από τους νυν μετόχους της Aktor Group.

Aς σημειωθεί ότι μέχρι και χθες το τρίδυμο Εξάρχου – Μπάκου – Καϋμενάκη κατείχε το 39,17%, η Blue Silk του Κωνσταντίνου Αγγέλου ήλεγχε το 15,6%, ενώ η Castellano της οικογένειας Γκότση είχε το 14,75%.

Χρηματιστήριο: «Βροχή» ομολόγων αξίας 3,6 δισ. ευρώ την τελευταία 5ετία

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube