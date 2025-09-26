Logo Image

Χρηματιστήριο: Γιατί η NBG ανεβάζει τον πήχη για την Aegean

Νέα τιμή - στόχος στα 19,4 ευρώ

Νέα τιμή – στόχο στα 19,4 ευρώ «βλέπει» για τη μετοχή της Aegean η NBG Securities, η οποία δίνει σύσταση outperform, προσδιορίζοντας το ανοδικό περιθώριο σε περισσότερο από +40%.

Το σκεπτικό του αναλυτή εδράζεται στην ικανότητα παραγωγής ισχυρών ταμειακών ροών, κάτι που επιτρέπει στη διοίκηση να διανέμει μερίσματα προς τους μετόχους.

Για τη χρήση του 2025 δε, η NBG περιμένει βελτίωση των καθαρών κερδών στα 147,4 εκατ. ευρώ (+13,4% σε σχέση με το 2024).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

