Χρηματιστήριο: Ράλι στην Q&R δια χειρός… Πειραιώς

Την μετοχή της Q&R ξεκινά να καλύπτει η Piraeus Securities, θέτοντας ως τιμή – στόχο τα 1,80 ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε περιθώριο ανόδου +25%.

Η σύσταση του αναλυτή είναι outperform, εξηγώντας ότι η εισηγμένη εμφανίζει ισχυρή ορατότητα εσόδων, χάρη στο ανεκτέλεστο έργων των 40 εκατ. ευρώ αλλά και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Όπως ήταν εύλογο, η παραπάνω εξέλιξη έκανε… γκελ στο ταμπλό, με την τιμή να κερδίζει +3% και να φθάνει στο 1,47 ευρώ (υψηλό 19 ετών).

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)