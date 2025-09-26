Χρηματιστήριο – Εισηγμένες: «Αυγάτισαν» τα ίδια κεφάλαια των blue chips – Όφελος 2,6 δισ. ευρώ σε μόλις 6 μήνες

Μπορεί η προσοχή των περισσότερων να στρέφεται στα καθαρά κέρδη και στον κύκλο εργασιών, αλλά αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λεγόμενοι «ποιοτικοί αριθμοί» των εισηγμένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίοι αποτυπώνουν τον βαθμό υγείας και ευρωστίας των περιοδικών ισολογισμών.

Μια ματιά, λοιπόν, στα στοιχεία για τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap), τα οποία συνιστούν το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των κεφαλαίων από τρίτους, αρκεί για να διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα εξακολουθούν να κυλούν ομαλά για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Με βάση την ανάλυση της «Ν», προκύπτει ότι οι εισηγμένες του FTSE Large Cap (με εξαίρεση τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για την οποία εκκρεμεί η δημοσίευση του εξαμηνιαίου ισολογισμού) διαθέτουν ένα σύνολο ιδίων κεφαλαίων, το οποίο υπερβαίνει τα 69,5 δισ. ευρώ.

Αυτή είναι και η επονομαζόμενη καθαρή θέση ή λογιστική αξία των blue chips, η οποία είναι υψηλότερη κατά 2,6 δισ. ευρώ ή κατά +3,9% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Κι αυτό, όπως είναι εύλογο, μπορεί να εκληφθεί ως ένα θετικό σημάδι για την επόμενη ημέρα, σε περίπτωση που οι συνθήκες σταματήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο να είναι ευνοϊκές.

Από τις επιμέρους εταιρείες, τα περισσότερα ίδια κεφάλαια κατέχουν οι τέσσερις εγχώριες συστημικές τράπεζες, με την Eurobank να «πρωτεύει» με 9,64 δισ. ευρώ, την Πειραιώς να ακολουθεί στα 8,79 δισ. ευρώ, την Εθνική να έπεται στα 8,75 δισ. ευρώ και την Alpha να διαθέτει 8,62 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι «4» έχουν από κοινού καθαρή θέση 35,81 δισ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 50% του συνόλου των blue chips.

Από κοντά, βέβαια, βρίσκονται και οι υπόλοιπες μεγάλες εισηγμένες: ΔΕΗ 5,04 δισ. ευρώ, Coca Cola 3,37 δισ. ευρώ, Metlen 3,13 δισ. ευρώ, Motor Oil 2,82 δισ. ευρώ, Κύπρου 2,79 δισ. ευρώ, Helleniq Energy 2,58 δισ. ευρώ κ.α. Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν τουλάχιστον 16 blue chips με καθαρή θέση άνω του 1 δισ. ευρώ.

Εάν κάνουμε τη σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, τότε γίνεται αντιληπτό ότι βελτιωμένα ίδια κεφάλαια εμφανίζουν 16 εισηγμένες της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, ενώ τον αντίθετο δρόμο διανύουν οκτώ εισηγμένες.

Η μεγαλύτερη άνοδος σε απόλυτους αριθμούς παρατηρείται στις Eurobank (+744 εκατ. ευρώ) και Πειραιώς (+574 εκατ. ευρώ). Σε ποσοστιαία βάση, «πρωταθλήτρια» αναδεικνύεται η Aktor Group με +133%.

Από την άλλη πλευρά, την εντονότερη κάμψη είχαν η Helleniq Energy με -178 εκατ. ευρώ (σε απόλυτους αριθμούς) και η Aegean με -10% (σε ποσοστιαία βάση).

Τα ίδια κεφάλαια των εισηγμένων του Large Cap (α’ εξάμηνο 2025 – β’ εξάμηνο 2024)*

• Eurobank: 9643,0 – 8899,0

• Πειραιώς: 8791,0 – 8217,0

• ΕΤΕ: 8756,0 – 8423,0

• Alpha: 8625,0 – 8189,0

• ΔΕΗ: 5044,0 – 5046,0

• Coca Cola: 3370,1 – 3205,7

• Metlen: 3131,6 – 2990,7

• Motor Oil: 2825,2 – 2723,5

• Κύπρου: 2794,0 – 2810,0

• Helleniq Energy: 2583,8 – 2762,2

• Viohalco: 1987,8 – 1897,8

• OTE: 1836,3 – 1964,9

• Titan Cement: 1813,7 – 1787,0

• Jumbo: 1437,8 – 1408,1

• Lamda: 1343,6 – 1231,8

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: 1057,3 – 1024,9

• ΕΥΔΑΠ: 821,9 – 827,5

• Cenergy: 780,6 – 710,8

• Optima: 658,5 – 620,2

• ΔΑΑ: 567,9 – 620,5

• ΟΠΑΠ: 524,9 – 579,4

• Aegean: 403,5 – 451,6

• Sarantis: 378,5 – 374,6

• Aktor: 365,8 – 156,5

ΣΥΝΟΛΟ: 69541,8 – 66921,7

*σε εκατ. ευρώ

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)