Lithium Americas: Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την απόκτηση μεριδίου – Ράλι 96% της μετοχής

Η μετοχή της Lithium Americas «εκτοξεύτηκε» κατά 96% την Τετάρτη, φτάνοντας σε υψηλό 17 μηνών, μετά από δημοσιεύματα ότι η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την απόκτηση μεριδίου στο μετοχικό κεφάλαιο της καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας, με έδρα το Βανκούβερ. Το ράλι μάλιστα παρέσυρε επίσης τις μετοχές άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εξόρυξης λιθίου.

Συγκεκριμένα, το Reuters ανέφερε αργά την Τρίτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο μετοχών της Lithium Americas έως και 10%.

Η πρόταση αφορά την περίοδο κατά την οποία η Lithium Americas βρίσκεται σε διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης ενός δανείου ύψους 2,2 δισ. δολαρίων που έλαβε από το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για το ορυχείο Thacker Pass στη Νεβάδα, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το 2028.

Το Thacker Pass είναι το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα λιθίου στη Βόρεια Αμερική. Το λίθιο αποτελεί καθοριστική πρώτη ύλη για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, και το έργο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την αμερικανική ενεργειακή και βιομηχανική πολιτική.

Τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκτήσει μερίδια και σε άλλες εταιρείες που θεωρεί ότι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Intel και της MP Materials, μιας από τις εταιρείες εξόρυξης σπάνιων γαιών. Όπως και η Lithium Americas, η MP εξορύσσει κρίσιμα υλικά που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού των ΗΠΑ.

Το πιο γνωστό παράδειγμα ωστόσο είναι η συμφωνία της αμερικανικής κυβέρνησης για την απόκτηση 10% των μετοχών της Intel.

Συνολικά, οι συμφωνίες δείχνουν την επιθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να εμπλακεί σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, από τις πρώτες ύλες μέχρι πολύπλοκα hardware, όπως τα τσιπ.

Μία βασική διαφορά όμως μεταξύ αυτών των εταιρειών είναι ότι, ενώ το έργο εξόρυξης λιθίου Thacker Pass που αναπτύσσει η Lithium Americas βρίσκεται στις ΗΠΑ, η εταιρεία έχει την έδρα της εκτός ΗΠΑ, στο Βανκούβερ του Καναδά.

Καθώς ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται στην ενίσχυση της εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού, το Thacker Pass έχει καταστεί προτεραιότητα. Δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα, ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να αδράξει την ευκαιρία για να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή και εποπτεία πριν το ορυχείο τεθεί σε λειτουργία.

Σύμφωνα πάντως με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters, ο Τραμπ υποστηρίζει το έργο και θέλει να διασφαλίσει την επιτυχία του, αλλά και ότι παράλληλα θα είναι δίκαιο για τους φορολογούμενους.