Χρηματιστήριο: «Φρένο» μετά την πενθήμερη άνοδο – Γιατί πιέζονται Jumbo και ΑΔΜΗΕ

«Φρένο» στο πενθήμερο ανοδικό σερί βάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να επιστρέφουν στο προσκήνιο, ωθούμενοι κι από το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό.

Η προσοχή των επενδυτών, την ίδια στιγμή, είναι στραμμένη κυρίως στα εταιρικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, καθώς οι εισηγμένες καλούνται μέχρι την προσεχή Τρίτη (30/9) να έχουν δημοσιεύσει τους ισολογισμούς της περιόδου.

Σ’ αυτό το περιβάλλον, στην 4η ημέρα της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει κάμψη κατά -0,81% και διαμορφώνεται στις 2.048,60 μονάδες, χάνοντας σχεδόν 17 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.065,36 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε εννέα μονάδες (από 2.047,85 έως 2.056,10 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, η Jumbo χάνει περισσότερο από -3%, καθώς τα κέρδη του α’ εξάμηνου αποδείχθηκαν κατώτερα του αναμενόμενου, ενώ απώλειες της τάξης του -1% εμφανίζουν και οι Eurobank – Πειραιώς. Βουτιά στο -6% κάνει ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ο οποίος «κόβει» το δικαίωμα στο προμέρισμα του 0,121 ευρώ.

Πιέσεις στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης επιλέγει να σηκώσει το πόδι από το γκάζι, με αποτέλεσμα να αναδιπλώνει στο -0,97% και τις 2.264 μονάδες.

Η μετοχή της Eurobank υποχωρεί στο -1,10% και τα 3,331 ευρώ, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς ακολουθεί στο -1,06% και τα 7,264 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο -0,57% και τα 3,51 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώνεται στο -0,98% και τα 12,15 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τρ. Κύπρου μένει σταθερή στα ρεκόρ των 8,02 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να περιορίζεται στο -0,84% και τα 8,31 ευρώ. Στο -0,51% και το 1,566 ευρώ βρίσκεται η μετοχή της Credia Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,87% και 5.165 μονάδες), η μετοχή της Jumbo δέχεται ισχυρές πιέσεις στο -3,4% και τα 30,28 ευρώ, καθώς τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου περιορίστηκαν στα 117,8 εκατ. ευρώ (από 121,69 εκατ. ευρώ πέρυσι), πληρώνοντας το τίμημα για την κάμψη σε περιθώρια κέρδους και ταμειακές ροές. Πτώση της τάξης του -2% σημειώνει και η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, η οποία διολισθαίνει κάτω των 7 ευρώ. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το αποτέλεσμα του α’ εξαμήνου «γύρισε» σε ζημιές 5,5 εκατ. ευρώ (από κέρδη 10 εκατ. ευρώ πέρυσι). Από εκεί και πέρα, απώλειες άνω του -1% παρουσιάζουν οι μετοχές των ΟΠΑΠ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Cenergy, ενώ οι τίτλοι των Metlen και Titan συνεχίζουν καθοδικά στο -0,5% και -0,4%, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,67% και 2.896 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ξεχωρίζει αρνητικά στο -6,06% και τα 3,18 ευρώ, καθώς σήμερα «κόβει» το δικαίωμα είσπραξης στο προμέρισμα του 0,121 ευρώ (dividend yield 3,5%). Χθες, παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε τα μεγέθη του α’ εξαμήνου, με τα καθαρά κέρδη να μειώνονται κατά -12,2% και να διαμορφώνονται στα 34,1 εκατ. ευρώ. Οι τιμές των Alumil, Κρι Κρι, Noval και ΟΛΘ έπονται τουλάχιστον στο -1%. Αντίθετα, μίνι ράλι στο +3,6% και τα 2,58 ευρώ πραγματοποιεί η μετοχή της AVAX, καθώς τα καθαρά κέρδη εκτοξεύθηκαν κατά τουλάχιστον +72% και έφθασαν τα 28 εκατ. ευρώ (αφαιρώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας). Μάλιστα, ο κύκλος εργασιών αναρριχήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (467,5 εκατ. ευρώ).

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην Alter Ego, η οποία συνεχίζει σε αχαρτογράφητα εδάφη (+0,5% και 6,3 ευρώ), χάρη στα βελτιωμένα μεγέθη του εξαμήνου, τα οποία ανήλθαν σε καθαρά κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 48 μετοχές κινούνται καθοδικά, 28 μετοχές σημειώνουν άνοδο, ενώ 15 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 144,9 δισ. ευρώ.

«Βροχή» εταιρικών αποτελεσμάτων

Πέντε σερί ανοδικές συνεδριάσεις έχει αισίως συμπληρώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο τις τελευταίες ημέρες δείχνει να «πατά» με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα… πόδια του, διασκεδάζοντας εν μέρει τις εντυπώσεις από τη νευρικότητα του Σεπτεμβρίου.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος χθες κατάφερε έστω και στο «παρά πέντε» να κλείσει σε θετικό έδαφος (+0,1%), βρίσκεται στην περιοχή των 2.065 μονάδες, έχοντας ως βασική επιδίωξη τη σταδιακή επαναπροσέγγιση των πρόσφατων υψηλών 15ετίας (2.126 μονάδες).

Βέβαια, το… 5×5 δεν αποκλείεται να προκαλέσει σημάδια κόπωσης στους επενδυτές, ευνοώντας την επανεμφάνιση των πωλητών. Ωστόσο, με δεδομένο τα όσα συμβαίνουν στην αγορά, τα επιλεκτικά στηρίγματα αναμένεται να συνεχίσουν να απλώνουν δίκτυ ασφαλείας.

Οι τρέχουσες ημέρες είναι «γεμάτες» από ειδήσεις, καθώς οι εισηγμένες μπαίνουν στην τελική ευθεία για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του α’ εξαμήνου (η προθεσμία λήγει στις 30/9), τα οποία μέχρι στιγμής έρχονται να επιβεβαιώσουν την ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας.

Πάντως, χθες, οι Jumbo και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών παρουσίασαν καθαρά αποτελέσματα χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι (-3,7% και -12,2%, αντίστοιχα). Σήμερα δε, η προσοχή στρέφεται στις ενημερώσεις των AVAX, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΘ, Alter Ego, Dimand, Fais Group, As Company, ΣΙΔΜΑ, ΕΛΤΟΝ, Loulis, Μαθιός Πυρίμαχα κ.α.

Σήμερα, παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών «κόβει» το δικαίωμα είσπραξης στο προμέρισμα του 0,121 ευρώ/μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε dividend yield της τάξης του 3,5%.

Νωρίς το απόγευμα «πέφτει» και η αυλαία στο βιβλίο προσφορών για το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει σημαντική υπερκάλυψη, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στο ύψος της απόδοσης, το εύρος της οποίας έχει προσδιοριστεί στο 3,2% έως 3,5%. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο θα κάνει πρεμιέρα στην αγορά Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. τη νέα εβδομάδα.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, οι επενδυτές αφήνουν προσωρινά το πόδι από το γκάζι, καθώς περιμένουν τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, έχοντας παράλληλα το βλέμμα και στις επόμενες αποφάσεις της Federal Reserve για τα επιτόκια του δολαρίου.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,51% και τις 551 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να χάνει -0,41% και να πέφτει στις 23.568 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα οριακά αρνητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)