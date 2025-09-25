Σε ανοδική πορεία πάλι το δολάριο

Ανοδικά κινήθηκε χθες το δολάριο έναντι ευρώ, γιεν και ελβετικού φράγκου, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έδωσε συγκρατημένο τόνο για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Το δολάριο ενισχύθηκε 0,46% έναντι του ελβετικού φράγκου, έπειτα από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών. Το ευρώ υποχώρησε 0,65% έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία στο 1,1738, στον απόηχο των νέων στοιχείων στη Γερμανία, που έδειξαν απρόσμενη επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος τον Σεπτέμβριο. Αντίστοιχα, η στερλίνα κατέγραψε απώλειες 0,65%, έναντι του δολαρίου, στο 1,3431.

Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε 0,6%, στις 97,84 μονάδες, προσπαθώντας να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, μετά τις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις απωλειών. Έναντι του γιεν, το δολάριο ενισχύθηκε 0,75%, στο 148,73, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο σε διάρκεια τριών εβδομάδων. Όσο για το δολάριο Νέας Ζηλανδίας, ενισχύθηκε περισσότερο από 0,7% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, μετά την είδηση ότι η Σουηδή οικονομολόγος, Άνα Μπρέμαν, αναλαμβάνει τα ηνία της κεντρικής τράπεζας της Ζηλανδίας, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα σε αυτό τον ρόλο.