Στασιμότητα επικράτησε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να ανατρέπουν στο… παρά πέντε το προβάδισμα των πωλητών, χάρη στα επιλεκτικά στηρίγματα από Lamda και Κύπρου.

Πάντως, έστω κι αρκετά δύσκολα, η ελληνική αγορά κατάφερε να συμπληρώσει την 5η διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, πατώντας με μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή των 2.060 μονάδων και διατηρώντας εφικτό τον στόχο της σταδιακής προσέγγισης των «κορυφών» του Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, στην 3η ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε οριακή αύξηση κατά +0,11% και διαμορφώθηκε στις 2.065,36 μονάδες (υψηλό ημέρας), κερδίζοντας κάτι λιγότερο από 2,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.063,03 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 13 μονάδες (από 2.052,06 έως 2.065,36 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 228,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 61,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Πειραιώς ισοφάρισε τα υψηλά 4ετίας των 7,34 ευρώ, με την Κύπρου να σκαρφαλώνει για πρώτη φορά στα 8 ευρώ και τη Lamda Development να «πιάνει» τα 7,8 ευρώ (υψηλό 4ετίας). Από την άλλη πλευρά, ΟΤΕ και Jumbo οπισθοχώρησαν στο -1,2% και στο -2,2% αντίστοιχα.

Συσσώρευσαν οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης, αν και στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης απέφευγε την ανάληψη επιπλέον ρίσκου, τελικά άνοιξε τον… βηματισμό, με αποτέλεσμα να κλείσει στο +0,70% και τις 2.286 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, η οποία χθες άναψε το πράσινο φως σε επαναγορές μετοχών 100 εκατ. ευρώ, ενισχύθηκε στο +1,16% και τα 7,342 ευρώ. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Eurobank αυξήθηκε στο +1,23% και τα 3,368 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύτηκε στο -0,28% και τα 3,53 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας μειώθηκε στο -0,24% και τα 12,27 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου «πέταξε» στο +3,72% και τα 8,02 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό, γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο την επέτειο ενός έτους από την επιστροφή στο Χ.Α. Από εκεί και πέρα, η Credia Bank ακολούθησε στο +2,2% και το 1,57 ευρώ, με τη μετοχή της Optima Bank να διευρύνεται στο +1,5% και τα 8,38 ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,18% και 5.210 μονάδες), η μετοχή της Lamda, λαμβάνοντας ώθηση από το deal με την ION Group αλλά και τα βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη του εξαμήνου, εκτοξεύθηκε στο +4,8% και τα 7,8 ευρώ, πετυχαίνοντας υψηλό 4ετίας. Η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατέβαλε νέα προσπάθεια διάσπασης της αντίστασης των 3 ευρώ, καθώς έκλεισε στο +2,2% και τα 2,985 ευρώ (υψηλό 17 ετών), ενώ οι τιμές των Motor Oil και Helleniq Energy διευρύνθηκαν κατά τουλάχιστον +1%. Στον αντίποδα, η μετοχή της Jumbo οπισθοχώρησε στο -2,24% και τα 31,3 ευρώ, με τον τίτλο του ΟΤΕ να χάνει -1,2% και να πέφτει στα 16,4 ευρώ. Νέα κάμψη στο -1,4% και στα 35,3 ευρώ εμφάνισε η μετοχή της Titan Cement, η οποία επηρεάζεται από τις ρευστοποιήσεις της Fidelity. Κάτω των 50 ευρώ παρέμεινε η μετοχή της Metlen, η οποία βρέθηκε στο -0,40% και τα 49,2 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,37% και 2.916 μονάδες), η μετοχή της ΕΧΑΕ ξεχώρισε στο -2,3% και τα 6,57 ευρώ, καθώς οι μεγάλες απώλειες της Euronext (-10% στο 30ήμερο) επηρεάζουν αρνητικά και την τιμή της ελληνικής εισηγμένης. Η μετοχή της AVAX, η οποία χθες αποτέλεσε έναν εκ των πρωταγωνιστών της ανόδου, «μάζεψε» στο -1,1% και τα 2,49 ευρώ. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση της Alumil, η οποία περιορίστηκε στο -1,8% και τα 5,36 ευρώ, ενόσω οι επενδυτές σπεύδουν να κάνουν μια προσεκτικότερη ανάλυση των οικονομικών μεγεθών του α’ εξαμήνου. Αντίθετα, οι μετοχές των Autohellas και Κρι Κρι ενισχύθηκαν κατά τουλάχιστον +1%, με τη μετοχή της Trade Estates να διευρύνεται στο +1,9% και το 1,82 ευρώ (υψηλό από Δεκέμβριο ’23), γεφυρώνοντας το discount σε σχέση με την τιμή εισαγωγής (1,92 ευρώ).

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 51 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, ακόμη 51 μετοχές σημείωσαν άνοδο, ενώ 20 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 146,1 δισ. ευρώ.

Συνέχεια στο μίνι ανοδικό σερί

Ένα σερί πέντε ανοδικών συνεδριάσεων «τρέχει» αυτές τις ημέρες το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τα επιλεκτικά στηρίγματα από τον τραπεζικό κλάδο να αποτελούν τον βασικό «αιμοδότη» της θετικής κίνησης.

Ο Γενικός Δείκτης, μ’ αυτόν τον τρόπο, έχει αισίως φθάσει στις 2.065 μονάδες, δηλαδή στην «κορυφή» της ομολογουμένως στενής διακύμανσης των τελευταίων εβδομάδων, η οποία εκτείνεται σ’ ένα τόξο μόλις 60-65 μονάδων.

Μένει να δούμε, τώρα, αν αυτό το μίνι ανοδικό σερί θα έχει και συνέχεια, επιτρέποντας στην ελληνική αγορά να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις 2.126 μονάδες, οι οποίες αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας.

Πάντως, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το σενάριο μιας εκ νέου αναδίπλωσης της Αθήνας, δεδομένης της μεταβλητότητας του Σεπτεμβρίου αλλά και των μεγάλων κεφαλαιακών απαιτήσεων των εισηγμένων (ομολογιακές εκδόσεις, ΑΜΚ κ.α.), οι οποίες στερούν πολύτιμες δυνάμεις από το ταμπλό.

Σε κάθε περίπτωση, όλα θα εξαρτηθούν από τη διάθεση των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες αποτελούν το… άλφα και το ωμέγα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Το γεγονός ότι οι διοικήσεις ετοιμάζονται για τη διανομή ενδιάμεσων μερισμάτων, σίγουρα, ευνοεί το θετικό σενάριο.

Από εκεί και πέρα, το βλέμμα των αναλυτών παραμένει στραμμένο στην κερδοφορία του α’ εξαμήνου, η οποία παρουσιάζει σημάδια υψηλής ανθεκτικότητας, δεδομένου ότι οι μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των εισηγμένων οδηγούν σ’ ένα καθαρό αποτέλεσμα άνω των 5,1 δισ. ευρώ (+0,1% σε σχέση με πέρυσι).

Σήμερα, μάλιστα, είναι η σειρά των Jumbo, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και ΛΑΝΑΚΑΜ να δημοσιεύσουν τις οικονομικές επιδόσεις της περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία για το σύνολο των εταιρειών του Χ.Α. εκπνέει την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο της προσοχής, παράλληλα, βρίσκονται τόσο η απόφαση της Τρ. Πειραιώς για έξτρα επαναγορές μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα λειτουργήσουν εν είδει προμερίσματος για τη φετινή χρήση, όσο και η αυριανή αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης στο προμέρισμα του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ύψους 0,121 ευρώ/μετοχή.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η δήλωση του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, περί «υπερτιμημένων μετοχών» έρχεται να βάλει «φρένο» στην ανοδική κίνηση των διεθνών αγορών, οι οποίες επιλέγουν να αφήσουν το πόδι από το γκάζι, χωρίς ωστόσο να απομακρύνονται αισθητά από τα πρόσφατα ρεκόρ.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελεγχόμενα στο -0,21% και τις 553 μονάδες, αν και ο γερμανικός DAX «αντέχει» στο +0,18% και τις 23.652 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Dow Jones και S&P 500 πραγματοποιούν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)