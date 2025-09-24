Logo Image

Wall Street: Θετικά τα πρόσημα, προσπάθεια της Nvidia να «ρεφάρει» μετά τις χθεσινές απώλειες

Ανοδικά οι δείκτες στη Νέα Υόρκη - +0,2% για τον S&P

Ελίζα Καραγιώργη [email protected]

Οι μετοχές στη Νέα Υόρκη σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, καθώς ο γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia ανέκτησε μέρος των απωλειών της από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο S&P 500 ενισχυόταν κατά 0,2%, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραφε άνοδο 0,3%. Ο Dow Jones ανέβαινε 102 μονάδες, ή 0,2%. Η Nvidia κέρδισε 0,5%, εξισορροπώντας κάπως την πτώση της προηγούμενης ημέρας, η οποία κυριαρχήθηκε από εντονότερους φόβους, που πυροδοτήθηκαν από τη συνεργασία μεταξύ του κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών και της OpenAI.

Η Nvidia, μαζί με την Oracle, άλλη κορυφαία εταιρεία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε πτώση λόγω ανησυχιών ότι η άνοδος φτάνει στο τέλος της.

Προς επίρρωσιν, οι μετοχές της Micron Technology υποχώρησαν κατά 2%, καθώς τα κέρδη και οι προβλέψεις της εταιρείας δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές.

Ο S&P 500 έκλεισε στο κόκκινο την Τρίτη, διακόπτοντας μια τριήμερη ανοδική πορεία, λόγω των ανησυχιών για τον κλάδο της ΑΙ.

Ο Nasdaq Composite επίσης υποχώρησε, επηρεασμένος αρνητικά από την Nvidia.

Εν τω μεταξύ και πάλι στον τομέα της τεχνολογίας και της ΑΙ, η Alibaba ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη, πέρα ​​από τον αρχικό στόχο των 50 δισ. δολαρίων, λανσάροντας νέα προϊόντα και updates.

