Χρηματιστήριο: Έκανε τη μεγάλη διάσπαση η Lamda Development

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Intime News/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ράλι +30% στο τελευταίο δίμηνο

Στα καλύτερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2021 βρίσκεται η μετοχή της Lamda Development, η οποία φιγουράρει πλέον στα 7,8 ευρώ, διασπώντας με επιτυχία την αντίσταση των 7,7 ευρώ. .

Η επαναφορά στους κερδοφόρους ισολογισμούς, σε συνδυασμό με το πρόσφατο deal με την ION Group, φαίνεται ότι έχουν αλλάξει το… τσιπάκι της εισηγμένης, η οποία «τρέχει» ένα ράλι της τάξης του +30% στο τελευταίο 2μηνο.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)

