Η στροφή Τραμπ στην Ουκρανία απογειώνει τις αμυντικές βιομηχανίες

Με μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σημαντική ρητορική αλλαγή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι το Κίεβο, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, «είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει όλη την Ουκρανία πίσω στην αρχική της μορφή».

Πρόκειται για την πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ της ανακατάληψης των κατεχόμενων εδαφών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Μέχρι πρόσφατα, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να αποδεχθεί απώλειες εδαφών στο πλαίσιο ενδεχόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών.

Χρηματιστήρια και αμυντικές μετοχές

Η στροφή αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές:

Στην Ευρώπη οι μετοχές των αμυντικών βιομηχανιών σηκώνουν τον Stoxx 600: Η Renk ενισχύεται κατά 5,1%, η Leonardo και η Saab πάνω από 3%, ενώ η Hensoldt καταγράφει κέρδη 4,2%.

Στην Ασία, οι μετοχές των Hanwha Aerospace, Korea Aerospace και Hyundai Rotem ενισχύθηκαν έως 5%.

Οι δηλώσεις και οι αντιδράσεις

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Ρωσία «χάρτινο τίγρη», υποστηρίζοντας ότι η οικονομία της βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω του πολέμου. Παράλληλα, κάλεσε τα μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους. Η απάντηση του Κρεμλίνου ήταν άμεση: «Η Ρωσία είναι αρκούδα και οι αρκούδες δεν είναι χάρτινες».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, εκφράζοντας «ευγνωμοσύνη» για τη στήριξη των ΗΠΑ και σημειώνοντας ότι ο Τραμπ «κατανοεί πλήρως την κατάσταση».

Η τοποθέτηση Τραμπ δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές του σε πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα στις ευρωπαϊκές αγορές ότι η Ουάσινγκτον βλέπει πλέον «ρεαλιστικά» τις εξελίξεις στην Ουκρανία, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για τις αμυντικές μετοχές.