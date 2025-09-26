Χρηματιστήριο: Πού μπαίνει ο νέος πήχης για τις Τράπεζες

Με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να αποτελεί το «άλφα και το ωμέγα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας «τρέξει» κατά μέσο όρο με +76% μέσα στο 2025, η προσοχή των αναλυτών στρέφεται πλέον στην επόμενη ημέρα.

Και συγκεκριμένα στο κατά πόσο οι μετοχές των συστημικών τραπεζών έχουν την ικανότητα-δυνατότητα να «ανεβούν» ακόμη περισσότερο μέσα στους επόμενους μήνες.

Είναι σαφές ότι μέχρι στιγμής ο Σεπτέμβριος δεν εξελίσσεται το ίδιο ευχάριστα με τους προηγούμενους μήνες, με τους επενδυτές να έχουν σηκώσει το πόδι από το γκάζι και να προβαίνουν σε μια μίνι αναδίπλωση από τις «κορυφές» του Αυγούστου, όταν οι τιμές των τραπεζών πέταξαν στα καλύτερα επίπεδα από τις ανακεφαλαιοποιήσεις του 2015.

Την ίδια στιγμή, το δυναμικό ράλι του α’ 8μήνου έχει «ψαλιδίσει» τα περιθώρια ανόδου, περιορίζοντας ή και μηδενίζοντας το discount σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες της Ευρώπης.

Όμως, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, η οποία ισχυρίζεται ότι ο δρόμος για μια νέα ανοδική κίνηση είναι… ορθάνοιχτος. Η ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους, σε συνδυασμό με τη σταδιακή διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας, έρχονται να διατηρήσουν τον θετικό χαρακτήρα των οικονομικών επιδόσεων, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στα μεγέθη του α’ εξαμήνου (αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά +6,2% σε ετήσια βάση).

Την ίδια ώρα, στο «παιχνίδι» εισέρχεται και ο παράγοντας των πρόωρων μερισμάτων, με τις διοικήσεις, για πρώτη φορά, να επιλέγουν τη μέθοδο της ενδιάμεσης πληρωμής προς τους μετόχους, αξιοποιώντας τα καλά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

Οι τιμές – στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Κάπως έτσι, οι νέες εκθέσεις για τις τιμές – στόχους των ελληνικών τραπεζών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ναι μεν ενσωματώνουν την εύλογη κόπωση από το πρόσφατο ράλι και το «ψαλίδισμα» του discount σε σχέση με το εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τόσο το αναθεωρημένο guidance των διοικήσεων, όσο και τις γενναιόδωρες μερισματικές διανομές.

Είναι ενδεικτικό ότι τα «φρέσκα» reports του Σεπτεμβρίου θέτουν τον πήχη για την Εθνική έως και τα 16 ευρώ (Euroxx), με την κατώτερη πρόβλεψη να αφορά τα 12,8 ευρώ της Alpha Finance και της BofA.

Στην περίπτωση της Alpha Bank, το ανώτερο άκρο των εκτιμήσεων τίθεται στα 4,4 ευρώ (Mediobanca) και το κατώτερο στα 3,8 ευρώ (BofA), ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τη Eurobank διαμορφώνονται σε 4,7 ευρώ (Euroxx) και 3,7 ευρώ (Mediobanca).

Τέλος, για την Τρ. Πειραιώς οι αναλυτές, οι οποίοι έβγαλαν νέες τιμές – στόχους τις προηγούμενες εβδομάδες, θέτουν τον πήχη από τα 7,7 ευρώ (BofA – Alpha Finance) έως τα 9,2 ευρώ (Euroxx).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)