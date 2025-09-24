H Aegean Airlines εξετάζει πρόσθετη επένδυση στην ισπανική Volotea

Η Aegean Airlines εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει περισσότερα κεφάλαια στην ισπανική αεροπορική εταιρεία Volotea, μόλις ένα χρόνο μετά την υπογραφή συμφωνίας για να γίνει μέτοχος, γράφουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η ελληνική αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη της χώρας με ετήσια έσοδα 1,78 δισεκατομμύρια ευρώ και μέσο όρο 16,3 εκατομμύρια επιβάτες, πραγματοποίησε επένδυση 25 εκατομμυρίων ευρώ στη Volotea, τον Σεπτέμβριο του 2024 με τη χορήγηση μετατρέψιμου δανείου και ένα μήνα αργότερα έκανε πρόσθετη επένδυση, ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, η Aegean Airlines εξετάζει μια νέα εισφορά κεφαλαίου στην ισπανική αεροπορική εταιρεία», αναφέρει η ιστοσελίδα el Economista.

«Εχει περάσει ακριβώς ένας χρόνος από τότε που ξεκινήσαμε να επενδύουμε στη Volotea. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα στα τελευταία ετήσια αποτελέσματα: παραδώσαμε αυτό που περιμέναμε από τη Volotea έως το 2024. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά ή και καλύτερα για το 2025. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές της εταιρείας στο μέλλον», δήλωσε πρόσφατα στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean Airlines, Ευτύχης Βασιλάκης.

Κατά την άποψή του, η Volotea δεν είναι ακόμη απαλλαγμένη από όλους τους πιθανούς κινδύνους, «καθώς υπέστη ζημίες και σημαντικό χρέος κατά τη διάρκεια της Covid-19. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται να εξελίσσεται θετικά».

Ο κ. Βασιλάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «τους επόμενους έξι έως οκτώ μήνες θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις, μαζί με άλλους μετόχους, σχετικά με πρόσθετες, μεγαλύτερες εισφορές κεφαλαίου. Ανάλογα με το ακριβές αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων και την απόδοση της εταιρείας στο μεταξύ, θα λάβουμε επίσης αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε».

Η συμφωνία και οι προοπτικές αύξησης του μεριδίου

«Ωστόσο, η Aegean δεν έχει ακόμη ασκήσει τα δικαιώματά της για αύξηση κεφαλαίου στην ισπανική εταιρεία. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε πέρυσι αφορούσε την εξαγορά της ισπανικής εταιρείας από την ελληνική εταιρεία με αρχικό μερίδιο 13% -μέσω κεφαλαιοποίησης χρέους που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί- αλλά με δυνατότητα αύξησης στο 21% εάν παρασχεθούν πρόσθετα κεφάλαια, ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν», σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα.

Το τελικό ποσοστό μετοχών που θα ελέγχει η Aegean μόλις κεφαλαιοποιηθεί το χρέος θα είναι κρίσιμο, δεδομένων των δύο επενδυτών που ελέγχουν σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της ισπανικής αεροπορικής εταιρείας, με επικεφαλής τους Λάζαρο Ρος και Κάρλος Μουνιόθ. Και οι δύο, μαζί με αρκετά ισπανικά funds, κατέχουν το 51% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 49% κατέχεται από εταιρείες όπως η Par Capital ,αλλά και ο Λίον Μπλακ, γνωστός διαχειριστής κεφαλαίων του fund Apollo με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, η Volotea πραγματοποίησε περισσότερες από 25.000 πτήσεις σε όλο το δίκτυό της, μεταφέροντας περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες, με ποσοστό πληρότητας 94%. Η Ισπανία ήταν μία από τις πιο σημαντικές αγορές του ομίλου. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, μετέφερε περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιβάτες σε 6.700 πτήσεις.

naftemporiki.gr