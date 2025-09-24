Alibaba: Άλμα 6% στη μετοχή καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για την εποχή της τεχνητής υπερνοημοσύνης

Οι μετοχές της Alibaba σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2021.

Οι μετοχές της εταιρείας σημειώνουν άλμα άνω του 6%, ενώ συνολικά από την αρχή του έτους η συνολική της απόδοση έχει ξεπεράσει το 107%.

Το άλμα τροφοδότησε η ανακοίνωση της κορυφαίας κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη, πέρα ​​από τον αρχικό στόχο των 50 δισ. δολαρίων, λανσάροντας νέα προϊόντα και updates.

Ο διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής εταιρείας Έντι Γου ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα αυξήσει περαιτέρω τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη υποδομών και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από τα 380 δισ. γιουάν (περίπου 53 δισ. δολάρια) που είχαν ήδη προγραμματιστεί για την επόμενη τριετία από τον Φεβρουάριο.

Το τμήμα cloud του, το οποίο ήδη παρέχει υπηρεσίες από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία, σκοπεύει να λανσάρει τα πρώτα κέντρα δεδομένων του στη Βραζιλία, τη Γαλλία και την Ολλανδία τον επόμενο χρόνο.

«Προχωράμε δυναμικά σε μια τριετή επενδυτική πρωτοβουλία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης ύψους 380 δισ. γιουάν, με σχέδια για τη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των επενδύσεών μας σύμφωνα με το στρατηγικό μας όραμα, ενόψει της εποχής της τεχνητής υπερνοημοσύνης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο όρος «τεχνητή υπερνοημοσύνη» αναφέρεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη που υποθετικά ξεπερνάει τη δύναμη και την ευφυΐα του ανθρώπινου εγκεφάλου, με το υποθετικό αυτό σημείο αναφοράς να γίνεται όλο και περισσότερο το επίκεντρο των μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Alibaba παρουσίασε επίσης επίσημα την τελευταία έκδοση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων Qwen, το Qwen3-Max, την Τετάρτη. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της, το οποίο περιέχει πάνω από 1 τρισ. παραμέτρους, δηλαδή μεταβλητές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται τις πληροφορίες.