Χρηματιστήριο: Εισαγόμενες πιέσεις «φρενάρουν» το ανοδικό σερί

Οριακές απώλειες εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κάνουν ένα… διάλειμμα μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί.

Η εικόνα οπισθοχώρησης στο εξωτερικό, ως απόρροια των δηλώσεων Πάουελ περί «υπερτιμημένων μετοχών», έρχεται να δώσει επιπλέον θάρρος στους πωλητές, αν και τα επιλεκτικά στηρίγματα δεν απουσιάζουν, περιορίζοντας το εύρος των ρευστοποιήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στην 3η συνεδρίαση της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ελεγχόμενη κάμψη κατά -0,29% και διαμορφώνεται στις 2.056,98 μονάδες, χάνοντας κάτι περισσότερο από έξι μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (2.063,03 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε επτά μονάδες (από 2.054,97 έως 2.061,28 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες σηκώνουν το πόδι από το γκάζι, αν και η Optima Bank «τρέχει» με +2,5% και επανέρχεται στα ρεκόρ των 8,45 ευρώ. Νέα προσπάθεια για τα 3 ευρώ καταβάλλει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ η Coca Cola HBC πέφτει κατά τουλάχιστον -1,5%.

Στάσιμες οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης αποφεύγει προς το παρόν να αναλάβει επιπλέον ρίσκο, με αποτέλεσμα να κινείται στο -0,15% και τις 2.267 μονάδες.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, η οποία χθες άναψε το πράσινο φως σε επαναγορές μετοχών 100 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στο -0,11% και τα 7,25 ευρώ. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Eurobank περιορίζεται στο -0,21% και τα 3,32 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο -0,34% και τα 3,528 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ενισχύεται στο +0,33% και τα 12,34 ευρώ.

Η μετοχή της Τρ. Κύπρου οπισθοχωρεί ελεγχόμενα στο -0,26% και τα 7,72 ευρώ, με τη μετοχή της Credia Bank να έπεται στο -0,65% και το 1,53 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της Optima Bank κερδίζει περίπου +2,5% και επανέρχεται στα ρεκόρ των 8,45 ευρώ.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,42% και 5.179 μονάδες), η δεικτοβαρής μετοχή της Coca Cola HBC αναδιπλώνει στο -1,58% και τα 41,1 ευρώ, με τη μετοχή της Titan Cement να χάνει -0,7% και να παραμένει καθηλωμένη στα 35,5 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι πίσω από τις ρευστοποιήσεις φαίνεται να κρύβεται το fund Fidelity, το οποίο εκτιμάται ότι μηδενίζει τη θέση του. Την καθοδική κίνηση συνεχίζει η μετοχή της Metlen, η οποία διολισθαίνει στο -0,4% και τα 49,2 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ καταβάλλει νέα προσπάθεια διάσπασης της αντίστασης των 3 ευρώ, καθώς βρίσκεται στο +1,5% και τα 2,96 ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,06% και 2.928 μονάδες), η μετοχή της AVAX, η οποία χθες αποτέλεσε έναν εκ των πρωταγωνιστών της ανόδου, διορθώνει στο -1,5% και τα 2,48 ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της Alumil, η οποία περιορίζεται στο -1,8% και τα 5,36 ευρώ, ενόσω οι επενδυτές σπεύδουν να κάνουν μια προσεκτικότερη ανάλυση των οικονομικών μεγεθών του α’ εξαμήνου. Αντίθετα, οι μετοχές των Autohellas, Κρι Κρι και Ελλάκτωρ ενισχύονται κατά τουλάχιστον +1%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 41 μετοχές κινούνται καθοδικά, 33 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 145,3 δισ. ευρώ.

Όλα τα βλέμματα σε τράπεζες και μεγέθη

Ένα σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων «τρέχει» αυτές τις ημέρες το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τα επιλεκτικά στηρίγματα από τον τραπεζικό κλάδο να αποτελούν τον βασικό «αιμοδότη» της θετικής κίνησης.

Ο Γενικός Δείκτης, μ’ αυτόν τον τρόπο, έχει αισίως φθάσει στις 2.063 μονάδες, δηλαδή στην «κορυφή» της ομολογουμένως στενής διακύμανσης των τελευταίων εβδομάδων, η οποία εκτείνεται σ’ ένα τόξο μόλις 60-65 μονάδων.

Μένει να δούμε, τώρα, αν αυτό το μίνι ανοδικό σερί θα έχει και συνέχεια, επιτρέποντας στην ελληνική αγορά να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις 2.126 μονάδες, οι οποίες αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας.

Πάντως, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το σενάριο μιας εκ νέου αναδίπλωσης της Αθήνας, δεδομένης της μεταβλητότητας του Σεπτεμβρίου αλλά και των μεγάλων κεφαλαιακών απαιτήσεων των εισηγμένων (ομολογιακές εκδόσεις, ΑΜΚ κ.α.), οι οποίες στερούν πολύτιμες δυνάμεις από το ταμπλό.

Σε κάθε περίπτωση, όλα θα εξαρτηθούν από τη διάθεση των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες αποτελούν το… άλφα και το ωμέγα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Το γεγονός ότι οι διοικήσεις ετοιμάζονται για τη διανομή ενδιάμεσων μερισμάτων, σίγουρα, ευνοεί το θετικό σενάριο.

Από εκεί και πέρα, το βλέμμα των αναλυτών παραμένει στραμμένο στην κερδοφορία του α’ εξαμήνου, η οποία παρουσιάζει σημάδια υψηλής ανθεκτικότητας, δεδομένου ότι οι μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των εισηγμένων οδηγούν σ’ ένα καθαρό αποτέλεσμα άνω των 5,1 δισ. ευρώ (+0,1% σε σχέση με πέρυσι).

Σήμερα, μάλιστα, είναι η σειρά των Jumbo, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και ΛΑΝΑΚΑΜ να δημοσιεύσουν τις οικονομικές επιδόσεις της περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία για το σύνολο των εταιρειών του Χ.Α. εκπνέει την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο της προσοχής, παράλληλα, βρίσκονται τόσο η απόφαση της Τρ. Πειραιώς για έξτρα επαναγορές μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα λειτουργήσουν εν είδει προμερίσματος για τη φετινή χρήση, όσο και η αυριανή αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης στο προμέρισμα του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ύψους 0,121 ευρώ/μετοχή.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τώρα, η δήλωση του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, περί «υπερτιμημένων μετοχών» έρχεται να βάλει «φρένο» στην ανοδική κίνηση των διεθνών αγορών, οι οποίες επιλέγουν να αφήσουν το πόδι από το γκάζι, χωρίς ωστόσο να απομακρύνονται αισθητά από τα πρόσφατα ρεκόρ.

Κάπως έτσι, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελεγχόμενα στο -0,44% και τις 552 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να περιορίζεται στο -0,30% και τις 23.540 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα futures των Dow Jones και S&P 500 δείχνουν ένα σταθεροποιητικό ξεκίνημα στη συνεδρίαση.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)