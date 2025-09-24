Κοντά στον ήλιο «πετάει» ο χρυσός – Ώθηση από Κίνα και Fed

Σε νέο υψηλό «σκαρφάλωσε» ο χρυσός την Τρίτη καθώς επενδυτές αντισταθμίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές αγοράζοντας το πολύτιμο μέταλλο που κάνει αλλεπάλληλα ρεκόρ και έχει εκτιναχθεί πάνω από 40% φέτος.

Οι τιμές του χρυσού εμφανίζουν για την Τετάρτη ήπια κάμψη, με το πολύτιμο μέταλλο ωστόσο να διατηρείται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα 3.800 δολάρια στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Την Τρίτη, ο Πάουελ δήλωσε ότι οι προοπτικές για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό αντιμετωπίζουν κινδύνους και δεν έδωσε καμία ένδειξη για το αν θα υποστηρίξει μια ακόμη μείωση των επιτοκίων τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η κυβερνήτης Μισέλ Μπόουμαν προειδοποίησε ότι η τράπεζα μπορεί να χρειαστεί να χαλαρώσει πιο γρήγορα τους επόμενους μήνες, καθώς η αγορά εργασίας εξασθενεί.

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης η spot τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 0,3%, στα 3.775 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,2% στα 3.808 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί από διάφορους παράγοντες, με τρεις μακροοικονομικούς να τροφοδοτούν ιδιαίτερα το ράλι. Οι δύο από αυτούς «σιγοκαίνε» εδώ και μήνες ενώ ο τρίτος ένας παρουσιάστηκε μόλις αυτή την εβδομάδα.

Τα σχέδια της Κίνας

Δημοσίευμα του Bloomberg την Τρίτη ανέφερε ότι η Κίνα προσπαθεί να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας ξένων κρατικών αποθεμάτων χρυσού. Με άλλα λόγια, θέλει να αποθηκεύσει τα πολύτιμα μέταλλα που αγοράζονται από άλλες χώρες. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι το σχέδιο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον μίας χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η κίνηση αυτή του Πεκίνου λειτουργεί θετικά για τον χρυσό με δύο τρόπους. Πρώτον, δίνει κίνητρα σε περισσότερους ανθρώπους – στην προκειμένη περίπτωση, στις κυβερνήσεις – να αγοράσουν το πολύτιμο μέταλλο. Δεύτερον, καθιστώντας τον χρυσό εθνική οικονομική προτεραιότητα, η Κίνα καθιερώνεται ως ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας σε ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να κάνει ένα πράγμα: να συνεχίσει να αγοράζει και να κατέχει χρυσό.

Η Fed και προοπτική νέων μειώσεων των επιτοκίων

Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, θεωρείται ο δεύτερος πιο πρόσφατος παράγοντας που κινεί ανοδικά τον χρυσό.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι και μόνο η προοπτική μείωσης των επιτοκίων ενίσχυσε τα κέρδη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, προτού τελικά ο Τζερόμ Πάουελ πατήσει τη σκανδάλη στην τελευταία συνεδρίαση της Fed.

Ο λόγος είναι απλός: εάν η Fed πρόκειται να μειώσει τα επιτόκια και συνεχίσει να τα μειώνει το επόμενο διάστημα, θα μειωθούν οι αποδόσεις των ομολόγων καθιστώντας τα ομόλογα λιγότερο ελκυστικά σε σχέση με τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός. Όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, το κόστος ευκαιρίας (η απόδοση δηλαδή που χάνει ένας επενδυτής από το να κρατήσει χρυσό αντί να επενδύσει σε άλλα προϊόντα) της διατήρησης χρυσού μειώνεται.

Επιπλέον, τα χαμηλότερα επιτόκια ενισχύουν τις προοπτικές για υψηλότερο πληθωρισμό, από τον οποίο προφυλάσσονται οι traders επενδύοντας στον χρυσό.

Ασφαλές καταφύγιο σε ένα αβέβαιο κόσμο

Ο χρυσός λειτουργεί παραδοσιακά ως ασφαλές καταφύγιο στο οποίο στρέφονται οι επενδυτές που αναζητούν ασφάλεια και σταθερότητα.

Ενώ τα κέρδη του χρυσού τις τελευταίες εβδομάδες αποδίδονται κυρίως στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, η πορεία του πολύτιμου μετάλλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 οφείλεται κυρίως στην οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα: από την επιβολή των δασμών του Τραμπ μέχρι τις επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου στη Fed.

Διαβάστε ακόμα:

→ Όταν ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων και ο «βασιλιάς των ομολόγων» συμφωνούν: Τρέξτε σε χρυσό, ασήμι και bitcoin