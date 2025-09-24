Χρηματιστήριο: «Όλα τα λεφτά» σε τράπεζες και εταιρικά μεγέθη

Ένα σερί τεσσάρων ανοδικών συνεδριάσεων «τρέχει» αυτές τις ημέρες το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τα επιλεκτικά στηρίγματα από τον τραπεζικό κλάδο να αποτελούν τον βασικό «αιμοδότη» της θετικής κίνησης.

Ο Γενικός Δείκτης, μ’ αυτόν τον τρόπο, έχει αισίως φθάσει στις 2.063 μονάδες, δηλαδή στην «κορυφή» της ομολογουμένως στενής διακύμανσης των τελευταίων εβδομάδων, η οποία εκτείνεται σ’ ένα τόξο μόλις 60-65 μονάδων.

Μένει να δούμε, τώρα, αν αυτό το μίνι ανοδικό σερί θα έχει και συνέχεια, επιτρέποντας στην ελληνική αγορά να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις 2.126 μονάδες, οι οποίες αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας.

Πάντως, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το σενάριο μιας εκ νέου αναδίπλωσης της Αθήνας, δεδομένης της μεταβλητότητας του Σεπτεμβρίου αλλά και των μεγάλων κεφαλαιακών απαιτήσεων των εισηγμένων (ομολογιακές εκδόσεις, ΑΜΚ κ.α.), οι οποίες στερούν πολύτιμες δυνάμεις από το ταμπλό.

Σε κάθε περίπτωση, όλα θα εξαρτηθούν από τη διάθεση των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες αποτελούν το… άλφα και το ωμέγα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Το γεγονός ότι οι διοικήσεις ετοιμάζονται για τη διανομή ενδιάμεσων μερισμάτων, σίγουρα, ευνοεί το θετικό σενάριο.

Από εκεί και πέρα, το βλέμμα των αναλυτών παραμένει στραμμένο στην κερδοφορία του α’ εξαμήνου, η οποία παρουσιάζει σημάδια υψηλής ανθεκτικότητας, δεδομένου ότι οι μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των εισηγμένων οδηγούν σ’ ένα καθαρό αποτέλεσμα άνω των 5,1 δισ. ευρώ (+0,1% σε σχέση με πέρυσι).

Σήμερα, μάλιστα, είναι η σειρά των Jumbo, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και ΛΑΝΑΚΑΜ να δημοσιεύσουν τις οικονομικές επιδόσεις της περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία για το σύνολο των εταιρειών του Χ.Α. εκπνέει την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο της προσοχής, παράλληλα, βρίσκονται τόσο η απόφαση της Τρ. Πειραιώς για έξτρα επαναγορές μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα λειτουργήσουν εν είδει προμερίσματος για τη φετινή χρήση, όσο και η αυριανή αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης στο προμέρισμα του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ύψους 0,121 ευρώ/μετοχή.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)