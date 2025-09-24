Ο γρίφος των επιτοκίων

Οριακές μεταβολές σημείωσε χθες το δολάριο, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις ομιλίες αξιωματούχων της Fed. Την ίδια ώρα, η σουηδική κορόνα κέρδισε έδαφος μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Σουηδίας να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μ.β., καθώς υιοθέτησε συγκρατημένο τόνο. Ο δείκτης δολαρίου διαμορφώθηκε στις 97,27 μονάδες, ενώ το ευρώ ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά το φράγμα του 1,18 έναντι του δολαρίου. Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ επανέλαβε χθες ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ βρίσκεται σε δύσκολη θέση με κίνδυνο υψηλότερου του αναμενόμενου πληθωρισμού, τη στιγμή που ο αργός ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αυξάνει τις ανησυχίες για την ευρωστία της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, έδωσε ελάχιστες ενδείξεις για το πότε η Fed σκοπεύει να κάνει την επόμενη μείωση των επιτοκίων, επισημαίνοντας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος είτε να τα μειώσει υπερβολικά γρήγορα, διακινδυνεύοντας νέα άνοδο του πληθωρισμού, είτε να τα μειώσει υπερβολικά αργά, αυξάνοντας την ανεργία. Οι αγορές, πάντως, δίνουν πιθανότητα 90% για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο. Επίσης, το δολάριο βούλιαξε 4,5% έναντι του πέσο Αργεντινής αφότου ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι είναι ανοικτές όλες οι επιλογές για τη στήριξη της οικονομίας της Αργεντινής.