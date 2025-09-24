Logo Image

Ο γρίφος των επιτοκίων

Με το βλέμμα στις ομιλίες αξιωματούχων της Fed οι επενδυτές

Οριακές μεταβολές σημείωσε χθες το δολάριο, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις ομιλίες αξιωματούχων της Fed. Την ίδια ώρα, η σουηδική κορόνα κέρδισε έδαφος μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Σουηδίας να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μ.β., καθώς υιοθέτησε συγκρατημένο τόνο. Ο δείκτης δολαρίου διαμορφώθηκε στις 97,27 μονάδες, ενώ το ευρώ ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά το φράγμα του 1,18 έναντι του δολαρίου. Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ επανέλαβε χθες ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ βρίσκεται σε δύσκολη θέση με κίνδυνο υψηλότερου του αναμενόμενου πληθωρισμού, τη στιγμή που ο αργός ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αυξάνει τις ανησυχίες για την ευρωστία της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, έδωσε ελάχιστες ενδείξεις για το πότε η Fed σκοπεύει να κάνει την επόμενη μείωση των επιτοκίων, επισημαίνοντας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος είτε να τα μειώσει υπερβολικά γρήγορα, διακινδυνεύοντας νέα άνοδο του πληθωρισμού, είτε να τα μειώσει υπερβολικά αργά, αυξάνοντας την ανεργία. Οι αγορές, πάντως, δίνουν πιθανότητα 90% για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο. Επίσης, το δολάριο βούλιαξε 4,5% έναντι του πέσο Αργεντινής αφότου ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι είναι ανοικτές όλες οι επιλογές για τη στήριξη της οικονομίας της Αργεντινής.

