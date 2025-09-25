Χρηματιστήριο: Τα blue chips που έχουν… κατασκηνώσει στην «κορυφή»

Μπορεί ο Σεπτέμβριος να επιβεβαιώνει τη φήμη του «δύσκολου μήνα» για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά αυτό δεν αποτρέπει ορισμένα από τα blue chips να συνεχίζουν να φιγουράρουν σε αχαρτογράφητα εδάφη.

Είναι ενδεικτικό ότι αυτήν τη στιγμή ο επενδυτής μπορεί να βρει τουλάχιστον 11 μετοχές του FTSE Large Cap, οι οποίες βρίσκονται μία «ανάσα» από τα πολυετή ή ιστορικά υψηλά, μην έχοντας επηρεαστεί ιδιαίτερα από τη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων.

Η Cenergy, για παράδειγμα, χθες έκλεισε στα 12,38 ευρώ, τα οποία αποτελούν νέο ρεκόρ, έχοντας ως βασικό «καύσιμο» τα βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου αλλά και την ευνοϊκή σύγκριση με την αποτίμηση των ομοειδών εταιρειών στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Καλά είναι τα «μαντάτα» και για τη συγγενική ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία για πρώτη φορά από το 2008 φλερτάρει έντονα με τη διάσπαση της αντίστασης των 3 ευρώ, φθάνοντας έως και τα 2,95 ευρώ.

Οι θετικές εξελίξεις στις δύο θυγατρικές, όπως είναι εύλογο, παρέχουν στηρίγματα στη «μαμά» Viohalco, η οποία για πρώτη φορά από τον ριζικό μετασχηματισμό του Ομίλου (δηλαδή από το 2014) ίπταται άνω των 7 ευρώ. Χθες, συγκεκριμένα, έκλεισε στην τιμή – ρεκόρ των 7,19 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, ο τίτλος της Aktor Group απέχει ελάχιστα από το υψηλό 18ετίας των 8,2 ευρώ.

Μένοντας στον κλάδο των κατασκευών, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία κυμαίνεται στην περιοχή των 23 ευρώ για πρώτη φορά από τα αρκετά μακρινό και τελείως διαφορετικό 1999. Μάλιστα, πριν μερικές ημέρες είχε σκαρφαλώσει έως και τα 23,4 ευρώ.

Χωρίς μεγάλα σκαμπανεβάσματα αλλά σε σταθερή τροχιά κινείται ο τίτλος της ΔΕΗ, ο οποίος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα υψηλά 16ετίας των 14,75 ευρώ.

Τις φετινές «κορυφές» των 8,72 ευρώ (υψηλό 16 μηνών) βολιδοσκοπεί ο τίτλος της Helleniq Energy, ο οποίος δείχνει να έχει ανεβάσει ρυθμό το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση της Jumbo, η μετοχή φιγουράρει σταθερά σε επίπεδα ρεκόρ, έχοντας αναρριχηθεί έως και τα 32,48 ευρώ.

Όσον αφορά τις τράπεζες, ναι μεν η διόρθωση έχει επηρεάσει τον κλάδο, αλλά η Τρ. Πειραιώς εξακολουθεί να απέχει ελάχιστα από την «κορυφή» των 7,34 ευρώ (υψηλό 4ετίας).

Το ίδιο συμβαίνει στις μετοχές των Optima Bank και Τρ. Κύπρου, οι οποίες παραμένουν σε απόσταση βολής από τα ιστορικά ρεκόρ των 8,45 και 7,90 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα blue chips που βρίσκονται σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά

1. Jumbo 32,48 ευρώ (ρεκόρ)

2. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 23,4 ευρώ (υψηλό 26 ετών)

3. ΔΕΗ 14,75 ευρώ (υψηλό 16 ετών)

4. Cenergy 12,38 ευρώ (ρεκόρ)

5. Helleniq Energy 8,72 ευρώ (υψηλό 16 μηνών)

6. Optima 8,45 ευρώ (ρεκόρ)

7. Aktor 8,2 ευρώ (υψηλό 18 ετών)

8. Κύπρου 7,90 ευρώ (ρεκόρ)

9. Πειραιώς 7,34 ευρώ (υψηλό 4 ετών)

10. Viohalco 7,19 ευρώ (ρεκόρ)

11. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 2,95 ευρώ (υψηλό 17 ετών)

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)