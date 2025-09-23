Χρηματιστήριο: 4η σερί άνοδος με «σούπερ» τράπεζες

Σε θετικό έδαφος παρέμεινε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να επανέρχεται στην περιοχή των 2.060 μονάδων, συμπληρώνοντας την 4η διαδοχική ανοδική συνεδρίαση.

Αγνοώντας τη μεταβλητότητα του Σεπτεμβρίου, η ελληνική αγορά κατάφερε να βρει πολύτιμα στηρίγματα κυρίως στις Τράπεζες, με αποτέλεσμα να διατηρήσει με χαρακτηριστική… άνεση τα κεκτημένα από το μεγάλο ράλι των προηγούμενων μηνών (+39%).

Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη ημέρα της εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ικανοποιητική αύξηση κατά +1,00% και διαμορφώθηκε στις 2.063,03 μονάδες, κερδίζοντας κάτι περισσότερο από 20 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.042,63 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε 25 μονάδες (από 2.046,88 μονάδες έως 2.071,52 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 212,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,5 δισ. ευρώ αφορούσαν σε προσυμφωνημένα πακέτα.

Στο ταμπλό, τώρα, η Alpha επανήλθε στα 3,5 ευρώ, ενώ σε θετικό έδαφος συνέχισε η Τρ. Πειραιώς, η οποία το απόγευμα αναμένεται να εγκρίνει το νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Κάτω των 50 ευρώ, αντίθετα, υποχώρησε η Metlen, στην οποία το Covalis Capital έχει ανοίξει short θέση με 0,53%.

Σηματωρός οι τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης έδωσε εκ νέου το… καλό παράδειγμα, κλείνοντας στο +2,11% και τις 2.271 μονάδες, καθώς οι προοπτικές από τη διανομή των ενδιάμεσων μερισμάτων ευνοούν το αγοραστικό κλίμα.

Η μετοχή της Τρ. Πειραιώς, η οποία σήμερα θα εγκρίνει το buyback των 100 εκατ. ευρώ εν είδει πρόωρης επιβράβευσης, ενισχύθηκε στο +2,23% και τα 7,258 ευρώ. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε στο +2,50% και τα 12,30 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύτηκε στο +3,06% και τα 3,54 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank ακολούθησε στο +0,67% και τα 3,327 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Τρ. Κύπρου σημείωσε άνοδο στο +2,38% και τα 7,74 ευρώ, παίρνοντας με το… παραπάνω ό,τι έχασε από τη χθεσινή αποκοπή του προμερίσματος. Στο +1,85% και τα 8,25 ευρώ τερμάτισε η μετοχή της Optima Bank.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,11% και 5.201 μονάδες), η μετοχή της Cenergy «πέταξε» σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς σκαρφάλωσε στο +2,82% και τα 12,38 ευρώ. Motor Oil και ΟΠΑΠ αυξήθηκαν κατά +1% και +1,4%, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η μετοχή της Metlen έδωσε συνέχεια στην καθοδική πορεία των τελευταίων ημερών, πέφτοντας κάτω των 50 ευρώ για πρώτη φορά από τις αρχές Αυγούστου (-1,3% και 49,4 ευρώ). Ρόλο στην κάμψη διαδραματίζει και η «σορτ» θέση της Covalis Capital. Διορθωτικά κινήθηκε και η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, καθώς υποχώρησε στο -1,02% και τα 2,92 ευρώ, διστάζοντας να διεκδικήσει την υπέρβαση των 3 ευρώ. Στάσιμη στην περιοχή των 23 ευρώ έμεινε η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία σήμερα βγαίνει στις αγορές με το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,25% και 2.926 μονάδες), η μετοχή της Intralot συνέχισε στα υψηλά 7ετίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο +0,9% και το 1,298 ευρώ. Ράλι στο +4,78% και τα 2,52 ευρώ πραγματοποίησε η μετοχή του AVAX, με τους αναλυτές να περιμένουν ένα βελτιωμένο εξάμηνο (25/9 η ανακοίνωση των μεγεθών). Νέα αύξηση στο +1,5% και τα 3,38 ευρώ σημείωσε η μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εν όψει της μεθαυριανής αποκοπής του προμερίσματος (0,121 ευρώ/μετοχή), ενώ η μετοχή ης Alumil εκτινάχθηκε στο +3,8% και τα 5,4 ευρώ, χάρη στην αισθητή άνοδο της κερδοφορίας του α’ εξαμήνου (8,7 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ πέρυσι), αν και παραμένει η εκκρεμότητα του μεγάλου δανεισμού. Αντίθετα, Fourlis – Κρι Κρι – Noval περιορίστηκαν κατά τουλάχιστον -1%.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 68 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 40 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 18 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 145,9 δισ. ευρώ.

Συσσώρευσης συνέχεια στην Αθήνα

Συνέχεια στη συσσώρευση των τελευταίων ημερών καταφέρνει να δώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να φέρνουν εις πέρας την αποστολή ανάκτησης των ψυχολογικών ορίων των 2.060 μονάδων.

Τα στηρίγματα από επιλεκτικές μετοχές του FTSE Large Cap αποτελούν εκ νέου το «σήμα κατατεθέν» της Λεωφόρου Αθηνών, με τις τράπεζες να λειτουργούν ως σηματωρό της επενδυτικής διάθεσης, εν αναμονή των ενδιάμεσων μερισμάτων.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η κόπωση σε αρκετά blue chips είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, γεγονός που στερεί πολύτιμες δυνάμεις. Έτσι, δεν είναι λίγοι οι traders, οι οποίοι επιλέγουν τις ρευστοποιήσεις, αναδιατάσσοντας το χαρτοφυλάκιό τους.

Σ’ αυτό, φυσικά, συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος αφενός θεωρείται ένας παραδοσιακά πτωτικός μήνας, αφετέρου προέρχεται από ένα μεγάλο ανοδικό σερί, το οποίο έχει προσφέρει μια μέση απόδοση +39% εντός του 2025.

Κάπως έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες το τόξο των διακυμάνσεων του Γενικού Δείκτη να μην υπερβαίνει τις 60-65 μονάδες, έχοντας ως «βάση» τις 2.001 μονάδες και ως «ταβάνι» τις 2.063 μονάδες.

Όσον αφορά την ατζέντα της ημέρας, το απόγευμα διεξάγεται η Γενική Συνέλευση της Τρ. Πειραιώς, η οποία έχει ως στόχο την έγκριση ενός νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών, ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα λειτουργήσει εν είδει πρόωρου μερίσματος.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η πρεμιέρα του νέου ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία φιλοδοξεί να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ. Το εύρος της απόδοσης έχει καθοριστεί στο 3,2% – 3,5%, με τις προτάσεις των επενδυτών να γίνονται αποδεκτές από σήμερα έως και την Πέμπτη.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, τα νέα ιστορικά υψηλά στη Wall Street και τα διαδοχικά deals στον τεχνολογικό τομέα παρασέρνουν ανοδικά τις μετοχές παγκοσμίως, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό.

Είναι ενδεικτικό ότι ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται στο +0,66% και τις 557 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να κερδίζει +0,61% και να φθάνει στις 23.670 μονάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones ξεκινά με +0,71%, θέτοντας τις βάσεις για ακόμη ένα ρεκόρ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)