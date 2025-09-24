Logo Image

Χρηματιστήριο: Σε αχαρτογράφητα ύδατα η Cenergy

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Χρηματιστήριο: Σε αχαρτογράφητα ύδατα η Cenergy

Σταθερά άνω των 12 ευρώ

Σε αχαρτογράφητα ύδατα συνεχίζει να πλέει η μετοχή της Cenergy, η οποία από τις αρχές τις εβδομάδας βρίσκεται σταθερά άνω των 12 ευρώ.

Τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου φαίνεται ότι έχουν καταλυτικό ρόλο στην ανοδική πορεία, η οποία αγγίζει το +13% από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Το αποτέλεσμα είναι η κεφαλαιοποίηση να έχει αισίως «καβαλήσει» τα 2,6 δισ. ευρώ.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

