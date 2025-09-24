Logo Image

Χρηματιστήριο: «Κλειδώνουν» το προμέρισμα οι μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ

Κτιριακές εργασίες στον Σταθμό Μετατροπής Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο / ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΔΜΗΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

0,121 ευρώ ανά μετοχή

Σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία για τους μετόχους του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, προκειμένου να «κλειδώσουν» το δικαίωμα είσπραξης στο προμέρισμα του 2025, καθώς αύριο ακολουθεί η σχετική αποκοπή.

Η πρόωρη επιβράβευση, η οποία έρχεται έναν μήνα μετά την καταβολή του τελικού μερίσματος για τη χρήση του 2024, υπολογίζεται σε 0,121 ευρώ/μετοχή κι αντιστοιχεί σε dividend yield 3,7%. 

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

