Χρηματιστήριο: Το «σορτάρισμα» επηρεάζει τη Metlen

Οικονομία & Αγορές \ Αγορές

Κάτω των 50 ευρώ η τιμή της εισηγμένης

Θέση «σορτ» με 0,53% έχει λάβει στη Metlen η Covalis Capital LLP, με το βρετανικό fund εδώ και μερικές ημέρες να «ποντάρει» στη πτώση της μετοχής.

Αυτή η εξέλιξη, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, επηρεάζει αρνητικά την πορεία της εισηγμένης, η οποία έχει πλέον πέσει κάτω των 50 ευρώ, χάνοντας 7 ευρώ ή αλλιώς -12,4% σε σχέση με τα ιστορικά ρεκόρ του Αυγούστου (56,4 ευρώ/μετοχή).

Μάλιστα, αυξημένες πιέσεις παρατηρούνται τόσο στην αγορά της Αθήνας, όσο και στην αγορά του Λονδίνου.

Γ.Χ.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής) 

