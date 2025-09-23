Wall Street: Ήπιες μεταβολές μετά από τα τριήμερα ρεκόρ

Οι μετοχές στη Νέα Υόρκη δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές κατά το άνοιγμα την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τους κινδύνους για την άνοδο της αγοράς σε επίπεδα ρεκόρ.

Ο S&P 500 παρέμεινε σταθερός, μαζί με τον Nasdaq Composite. Ο Dow Jones υπεραπέδωσε, σημειώνοντας άνοδο 113 μονάδων, ή 0,31%, σε νέο ιστορικό υψηλό.

Οι τρεις κύριοι δείκτες έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τη Δευτέρα — σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες κερδοφόρες συνεδριάσεις για τον S&P 500 — και κατέγραψαν νέα ενδοημερήσια ρεκόρ τη Δευτέρα.

Τα κέρδη επιταχύνθηκαν στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, αφού οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο σχεδόν 4% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την κατασκευή data centers.

Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το αν ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί τις μετοχές των ΗΠΑ, ιδίως δεδομένων των κινδύνων που συνδέονται με τις αυξημένες αποτιμήσεις της αγοράς.

Η μετοχή της Kenvue

Οι μετοχές της Kenvue αυξήθηκαν κατά 5% στην προ-αγορά την Τρίτη, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας, αμέσως μετά τις αστήρικτες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη σχέση μεταξύ του Tylenol της Kenvue και του αυτισμού.

Τη Δευτέρα, η μετοχή έπεσε κατά 7,5%, φτάνοντας σε νέο χαμηλό 52 εβδομάδων, εν αναμονή της ανακοίνωσης του Προέδρου. «Η λήψη Tylenol δεν κάνει καλό», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Δευτέρας. «Συνιστάται έντονα στις γυναίκες να περιορίσουν τη χρήση του Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός αν είναι ιατρικά απαραίτητο. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλού πυρετού, που νιώθετε ότι δεν μπορείτε να αντέξετε, δεν μπορείτε να το κάνετε».

Η Kenvue απάντησε τη Δευτέρα ότι πιστεύει στην «ανεξάρτητη, έγκυρη επιστήμη» που αποδεικνύει ότι η λήψη ακεταμινοφαίνης – το δραστικό συστατικό του Tylenol – δεν προκαλεί αυτισμό, προσθέτοντας ότι «διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε αντίθετη άποψη και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο που αυτό ενέχει για την υγεία των εγκύων γυναικών».